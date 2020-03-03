Стали известны соперники сборной России по футболу в группе Лиги наций

Амстердам, 3 марта. В столице Нидерландов состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА.

Соперниками сборной России по футболу станут команды Сербии, Турции и Венгрии. Матчи группового этапа Лиги наций будут проходить с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Финал Лиги наций УЕФА состоится в июне 2021 года.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/19 сборная России выступала в одной группе с командами Швеции и Турции. Подопечные Станислава Черчесова заняли второе место и не смогли получить право на повышение в классе.