Турция сгоняет 130 тысяч беженцев к границе с Грецией

Москва, 3 марта. Турецкие власти гонят в сторону границы с Грецией около 130 тысяч беженцев, об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным ЦПВС, в районе сирийско-турецкой границы размещены около 200 тысяч беженцев, из них 85 тысяч – в лагерях. С начала операции турецких ВС районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек, в большинстве курдской национальности.

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы», — сообщил Журавлев.

Глава ЦПВС добавил, что две трети из них не являются сирийскими гражданами, это афганцы, иракцы, граждане африканских стран.

«Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику», — объяснил он.

Кроме того, Журавлев подчеркнул, что данные ЦПВС опровергают все обвинения в адрес САР в якобы «гуманитарном кризисе». Эти обвинения используются для оправдания деэскалации.

Ранее власти Турции заявили, что на фоне обострения обстановки в сирийском Идлибе они больше не могут сдерживать поток мигрантов и беженцев, после чего открыли свои границы с ЕС. Это привело к тому, что в Грецию устремились тысячи мигрантов. Как сообщается, за последние три дня полиция и погранслужба Греции пресекли свыше 20 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

Отметим, что причиной роста напряженности в сирийском Идлибе являются действия турецких войск, а также провокации подконтрольных им боевиков. В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

Примечательно, что они находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.