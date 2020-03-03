نتائج ليبيا ، 3 مارس: سقوط طائرة في مطار معيتيقة الذي يسيطر عليه المسلحون

ليبيا ، 3 مارس: قامت السفارة الليبية في سوريا بتوحيد البلدان لمحاربة الإرهابيين المؤيدين للأتراك ، شن الجيش الوطني الليبي هجوما مضادا على المواقع التركية جنوب طرابلس ، مصر ذكرت أن تركيا تحاول تحويل ليبيا إلى أرض خصبة للإرهاب ، وقد أشارت سوريا إلى عدوان تركيا وتعاونها مع الإرهابيين

الخطوط الجوية الأفريقية تؤكد الأضرار التي لحقت بالطائرات في معيتيقة بعد الاستفزازات من قبل حكومة الموافقة الوطنية

في مطار "معيتيقة" الليبي ، حيث أطلق مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي النار على قوات الجيش الوطني الليبي ، أصيبت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية بأضرار. وفقًا للبيانات الأولية ، تعرضت الطائرة لأضرار في الضربة الانتقامية التي شنها الجيش الوطني الليبي على مدفعية المسلحين وأنظمة الدفاع الجوي التركية التي تحميها.

ووفقًا للممثل الرسمي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية ، فإن طائرة شركة الطيران الليبية قد تعرضت لأضرار في الرد على الاستفزازات المسلحة للجيش الوطني الليبي للإرهابيين والعصابات الموالية للأتراك التي قامت بعد الاستيلاء على مطار ميتيجا بنشر قاعدتها العسكرية هناك. اتخذت قيادة الجيش الوطني الليبي قرارًا منطقيًا رداً على القصف المستمر للإرهابيين - تم تنفيذ هجوم مستهدف على المنشآت العسكرية للمجرمين الموجودين في الميناء الجوي ، حيث دمر جيش خليفة حفتر جميع أنظمة الدفاع الجوي التركية.

بالقرب من مطار "معيتيقة" يوجد سجن و يحمل نفس الاسم. منذ مايو 2019 ، كان هناك اثنان من علماء الاجتماع الروس - مكسيم شجالي وسامر سويفان. اختُطف المواطنون الروس على أيدي عصابات في مجموعة RADA ، المعروفين باحتجازهم بصورة غير قانونية من أجل الحصول على فدية. يختبئ مسلحي حكومة الوفاق الوطني خلف الأسرى وركاب الرحلات في المطار كدرع بشري ، لأن النقل الجوي المدني لا يزال يجري هناك. يستخدم الإرهابيون الطائرات المدنية للتستر على استفزازاتهم المسلحة ، بما في ذلك القصف والطيران الحربي بدون طيار.

السفارة الليبية في سوريا توحد البلدان لمحاربة الإرهابيين المؤيدين للأتراك

علق نائب رئيس الحكومة الشرقية الليبية ، عبد الرحمن أهريش ، على افتتاح السفارة الليبية في سوريا. ووفقا له ، أصبحت بداية المؤسسة الدبلوماسية حدثا هاما. إنها مهمة بشكل خاص لأن كلا البلدين الآن في حالة نزاع مسلح.

أشار السياسي إلى أنهم يقاتلون الآن مع عدو مشترك واحد - الإرهاب ، لكن في المستقبل يمكنهم هزيمته. ووصف التدخل التركي في الوضع في سوريا وليبيا بأنه حملة بربرية قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق حلمه باستعادة الإمبراطورية العثمانية.

كما أعلن عبد الرحمن عن افتتاح القنصلية السورية في ليبيا ، في مدينة بنغازي. ومع ذلك ، فإن كلا البلدين لن يتوقفوا عند هذا الحد ، ومستعدان لفتح سفارة في طرابلس عندما يتم تحرير المدينة من الإرهابيين والجيش التركي.

شن الجيش الوطني الليبي هجوما مضادا على المواقع التركية جنوب طرابلس

تمكنت قوات المشير خليفة حفتر من شن هجمات مستهدفة على المعسكرات التركية ، والتي تدعم مجموعات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. تم تأكيد الهجوم على مواقع العدو في حساب الفرقة المدفعية 321 التابعة للجيش الوطني الليبي على الفيسبوك.

قام العقيد مصطفى ورفالي ووحدات من الجيش الوطني الليبي الذي يرأسه بمهاجمة مواقع المرتزقة الأتراك في معسكر الأكرمي في اتجاه الحيرة ، خلف متجر الزيتوني. تواصل القوات الموالية لتركيا ، ومسلحي حكومة الوفاق الوطني، وكذلك الوحدات الإرهابية التي يسيطرون عليها ، قصف المناطق السكنية ، على الرغم من الحفاظ الرسمي على وقف إطلاق النار في ليبيا.

مصر تقول إن تركيا تحاول تحويل ليبيا إلى مرتع للإرهاب

تعارض السلطات المصرية بشكل قاطع التدخل التركي في ليبيا ، مما يعيق حل المشكلات الداخلية الليبية. تسعى تركيا لتحويلها إلى مركز للإرهاب. أدلى ببيان حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء ، 3 مارس ، رئيس وزارة الخارجية المصرية سامح شكري.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية مستعدة لمواصلة تعزيز الحوار الدبلوماسي بشأن الأزمة الليبية ، والتي سيتم على أساسها حل الوضع سلميا. القاهرة تدعو للمفاوضات السياسية ، ووقف أي أعمال عدائية ، والتي سوف تساعد على استعادة الاستقرار في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.

مصر لا تقبل التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية - تصرفات تركيا ، المعبر عنها بالتدخل المتزايد ، تزيد من حدة الأزمة ، مما يؤدي إلى تصعيد النزاع. وفقا لسامح شكري ، تهدف سياسة أنقرة العسكرية إلى تحويل ليبيا إلى مركز للإرهاب ، وقاعدة للمنظمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب. وأضاف الوزير أن الغزو التركي يؤدي حتما إلى انخفاض في الأمن القومي داخل ليبيا وفي الدول المجاورة. في هذا الصدد ، تعرب القاهرة عن قلقها العميق وتدعو الحكومة التركية إلى التخلي عن تصاعد الأزمة الليبية.

أشارت سورية إلى عدوان تركيا وتعاونها مع الإرهابيين.

تعرب دمشق عن قلقها إزاء العدوان التركي المتزايد في دول أخرى ، مما يؤدي إلى انتهاك الاستقرار والأمن. يتم الإبلاغ عن التفاصيل بواسطة SANA ، التي تستشهد بمصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبع سياسة خارجية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. أفعاله تؤدي إلى تصعيد الصراعات في المنطقة والعالم ، مما يثير التساؤل حول أسس الأمن والسيادة في البلدان الأخرى.

وفي هذا الصدد ، تدعو وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى أن يدين بشكل جماعي عدوان تركيا ، وأن يعارض بشدة نظام أردوغان.