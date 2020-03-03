«Языковое многообразие» и «Союз равноправных народов»: что на самом деле говорится в поправках к конституции

«Я не читал, но критикую» — типичная реакция части общества, которая сегодня использует любой вброс по теме обновления конституции для откровенного хайпа. Так случилось и с поправками, связанными с языковым и национальным многообразием России: якобы они это многообразие не учитывают и народы в чем-то даже ущемляют. Опровергаем фактами и цитатами.

Итак, вот какой текст на самом деле значится в законопроекте, который внесен в Госдуму и за который 22 апреля будут голосовать все граждане России. Никакого ущемления в нем, естественно, нет:

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации» — ключевая фраза тут, конечно, «союз равноправных народов». Если уж быть до конца объективными, то никакой отдельный народ в этой статье и вовсе не упоминается.

Но русский язык действительно эти народы объединяет, потому что именно на нем они друг друга и понимают.

«Русский язык не просто язык общения, он — основа единства России», – прокомментировал изданию «Лента.ру» политолог Заурбек Хугаев.

«Достаточно четкие и понятные цели утверждения культурной исторической общности народов, проживающих на ее территории, — соглашается преподаватель кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета Нарине Товмасян. — При этом не стоит воспринимать это предложение как попытку в какой-то степени ущемления других народностей, проживающих на территории Российской Федерации».

«Мы с коллегами построчно разбирали эту поправку, - рассказал «Газете.ру» президент Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация» Хаути Сохроков. — Абсолютно выверенная, взвешенная формулировка, акцентирована важность русского языка, как государствообразующего для всех нас. И, в то же время, подчеркнута многонациональность российского народа».

Далее — еще более важная цитата законопроекта, о которой почему-то умалчивают «национальные критики» поправок:

«Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

«Фактически, языки народов России не только не притесняются, декларируется полная защита их интересов», — обращает внимание Заурбек Хугаев.

Еще одна цитата из поправок:

«Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

И, наконец, главное:

«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Ничего подобного раньше в Конституции просто не было! И об этом, конечно, тоже молчат критики.

Напомним, что среди наиболее популярных и востребованных дополнений в Конституцию — социальные гарантии населению, признание детей важнейшей ценностью страны, поддержка семей, установление новых требований к чиновникам, запрет на отчуждение какой-либо части Российской Федерации, оказание доступной медицинской помощи и т.д.

Поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения более половины участников Общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля.