Арестованный экс-министр Абызов собрался жениться на стюардессе

Москва, 3 марта. Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов собрался жениться, его избранницей стала стюардесса Валентина Григорьева. Об этом сообщил СМИ один из его представителей.

«Сегодня было подано заявление о заключении брака. Бракосочетание запланировано на 25 марта», — рассказал он.

Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности 26 марта прошлого года. Против него возбудили уголовное дело и арестовали. Следствие предполагает, что бывший чиновник с апреля 2011 по ноябрь 2014, будучи бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих предприятий, создал и возглавил преступное сообщество, пишет Infox.ru.

Как отмечали правоохранители, в результате действий преступной группировки были похищены не менее четырех миллиардов рублей, передает «Ридус». В Следственном комитете полагают, что деятельность ОПГ поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Бывший министр «Открытого правительства» вину не признает.

В январе Басманный районный суд столицы продлил срок его содержания под стражей до 26 марта текущего года. Как пишет НСН, 29 февраля он стал фигурантом уголовного дела о наркотиках.

Абызов содержится в СИЗО «Лефортово» в одной камере с экс-сенатором Рауфом Арашуковым. Как рассказала член ОНК Марина Литвинович, соседи рады друг другу, им есть о чем поговорить.