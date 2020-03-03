Сирия, 3 марта. Боевики хотят обменять тело погибшего пилота ВВС САР на пленных исламистов. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации девяти курдских боевиков на севере Ирака. Новая вылазка неизвестных произошла в зоне контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков недалеко от города Ан-Найраб в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в подрыве жилого дома в населенном пункте Джейдет-Акидат в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили об уничтожении девяти членов РПК в результате боевых вылетов в Иракском Курдистане; публикуют неподтвержденные данные о потерях САА на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что к городу Аль-Баб прибыл 21 боевик антиправительственных бандформирований, ранее базировавшихся на территории Даръа. Отмечается, что среди исламистов находятся три раненых. Напомним, при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон сирийским властям удалось добиться мирного урегулирования конфликта с радикалами, которые организовали нападение на САА в городе Ас-Санамейн. При этом часть исламистов все же отказалась от примирения с правительством, ввиду чего они были вывезены на север Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что в одном из оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов Дейр-эз-Зора произошло новое нападение неизвестных. Согласно опубликованным данным, в результате детонации СВУ в одном из жилых домов в населенном пункте Джейдет-Акидат погиб мирный житель. В установке бомбы подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Напомним, ранее «спящие ячейки» ИГ1 также обвинялись в организации взрыва в городе Хаджин, жертвой которого стала семья из трех человек.

Провинция Идлиб

Ранее стало известно о том, что военный самолет сирийских ВВС был сбит в результате действий ВВС Турции. Одному из пилотов воздушного судна удалось спастись, тогда как другой приземлился на подконтрольной силам вооруженной оппозиции территории и погиб. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) отмечает, что в социальных сетях боевиков распространяются сообщения о готовности обменять тело погибшего на исламистов, ранее попавших в плен к Сирийской арабской армии (САА).

На линии разграничения сил САА и протурецких бандгрупп возобновились вооруженные стычки. Telegram-канал (NovostiDamask) передает, что армия Башара Асада нанесла удары по оккупированным террористами районам недалеко от Ан-Найраба. По предварительным данным, среди боевиков оказались турецкие солдаты, которых в настоящий момент эвакуируют турецкие ВВС.

Между тем оппозиционные медиаресурсы публикуют неподтвержденные сведения о потерях сил САР в результате противостояния в южной части провинции. Так, по информации новостного портала Halab Today TV, якобы получили ранения несколько сирийских солдат, а также был подорван танк САА неподалеку от населенного пункта Хазарин. Пока эти сведения нуждаются в проверке.

Военный источник в Telegram (epoddubny) опубликовал первые кадры патрулирования шоссе М-5 в городе Серакиб сотрудниками российской военной полиции. Известно, что полицейские РФ вошли в населенный пункт еще накануне, дабы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта.

Ирак

Турецкие вооруженные силы продолжают атаковать позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней группировок на территории Иракского Курдистана. Согласно информации, опубликованной официальным Twitter-каналом Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma), девять курдских боевиков были нейтрализованы в результате воздушной атаки турецких ВВС. Напомним, Анкара действует в рамках операции «Коготь», целью которых является зачистка приграничных с Турцией районов от радикальных курдских формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.