Мощный взрыв прогремел в Самаре, есть пострадавшие

Самара, 3 марта. Мощный взрыв во вторник прогремел в двухэтажном доме 126А по улице Арцыбушевская в Самаре. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, взорвался газовый котел.

В результате взрыва в доме обрушился потолок и рухнула кирпичная стена. С места происшествия эвакуировали 8 человек, 4 из которых — дети. Две женщины были госпитализированы, еще одну спасатели пытаются вытащить из-под завалов. Другие подробности происшествия пока не уточняются.

Напомним, что в конце февраля в квартире одного из домов в Калининском районе Петербурга взорвалось самодельное взрывное устройство. Пострадал мужчина 1980 года рождения, его осматривают медики скорой помощи. Ранения получил сын собственника квартиры Юрий Я. На месте происшествия находятся экстренные службы, уточняются обстоятельства взрыва.