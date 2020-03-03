Пьяный житель Саратова изнасиловал 65-летнюю женщину посреди улицы

Саратов, 3 марта. Полиция задержала в Саратове мужчину, который изнасиловал 65-летнюю пенсионерку, сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.

Нападение произошло утром 26 января на пересечении улиц Большая Горная и Университетская. По данным ведомства, 38-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Он остановил пенсионерку и под угрозой расправы надругался над ней прямо на улице. Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве двое судимых мужчин изнасиловали приятеля бутылкой, а затем жестоко избили. Пострадавший скончался от полученных травм.