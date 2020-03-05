Иностранные структуры готовят журналистов для критики российских властей

Сейчас на Западе критиковать российские СМИ считается правилом хорошего тона. На это не скупятся ни политики, ни сами иностранные журналисты. Российских коллег именуют не иначе как «пропагандисты», а сами СМИ клеймят «инструментами влияния Кремля». Для борьбы с российской «дезинформацией» западные правительства не ограничиваются только словесными выпадами, но и готовы раскошеливаться на приличные суммы. Так, Евросоюз создал для борьбы с якобы нависшей над ним информационный угрозой с востока целый специальный орган — East Stratcom — с миллионным бюджетом.

Однако, увлекаясь подобными играми, западники без смущения сами занимаются тем, в чем обвиняют Россию. Целенаправленно и настойчиво вмешиваются в российское информационное пространство, взращивая лояльные кадры и объясняя им, как и о чем делать журналистику.

Примерами подобного рода действий служат, в частности, так называемые «образовательные тренинги» для российских журналистов.

«SCOOP Russia» / «Muckrakers Russia»

Эта образовательная программа действует уже больше 7 лет и рассчитана на журналистов-расследователей из северо-западных регионов России. Первоначально она называлась «SCOOP Russia», а в 2018 году сменила вывеску на «Muckrakers Russia» (дословно «разгребатели грязи — Россия»).

Первоначальные организаторы — Ассоциация журналистов-расследователей Швеции, Ассоциация журналистов-расследователей Дании, шведский медиа-институт FOJO, зарегистрированная в Дании международная организация поддержки СМИ (IMS), также российский Институт региональной прессы из Санкт-Петербурга. Участвовало в организации проекта и непосредственно посольство Швеции в России.

Финансовым спонсором программы выступает шведское агентство международного сотрудничества в области развития SIDA, которое подчиняется МИД Швеции и является аналогом известной американской USAID.

Согласно заявленным целям программы, ее роль в оказании поддержки российским журналистам в их расследованиях. Темы как на подбор — злободневные и актуальные: коррупция в органах власти, нарушение законодательства в ходе выборов, охрана окружающей среды, сохранение архитектурного наследия, проблемы беженцев с Украины в России и так далее.

Возникает, правда, ряд вопросов:

1) Организаторы, на первый взгляд, являются структурами, никак не связанными с органами власти, абсолютно беспристрастными и не ангажированными. Однако финансируются эти «независимые» структуры из интересных источников.

Так, деятельность ключевого партнера «SCOOP Russia» — шведского медиа-института FOJO, главным образом, спонсирует все та же SIDA. Это шведская структура, которую можно обоснованно считать «инструментом влияния Стокгольма», совместно с аналогичными организациями, а также органами власти Дании и Норвегии на 90 процентов финансирует и ключевого иностранного партнера программы IMS.

Кстати, помимо «SCOOP» SIDA активно выделяет деньги на «демократизирующие» мероприятия на всем постсоветском пространстве. Так, в 2018 году на программы по этой теме на Украине шведами потрачено более 10 млн долларов. При этом в «незалежной» скандинавы открыто финансируют не просто тренинги для журналистов, а напрямую сами СМИ.

В числе ключевых партнерских структур SIDA в России входит небезызвестное общество «Мемориал». SIDA наряду с Фондом Сороса и NED является одним из спонсоров американского MDIF.

В общем, фактически программа «SCOOP Россия» открыто финансировалась организацией, являющейся официальным проводником внешнеполитических интересов Швеции. «Независимые» организаторы программы из Швеции и Дании также спонсируются и действуют в ее интересах. Ведь кто платит, тот и определяет правила игры.

Добавим, что «SCOOP Россия» — лишь одно из направлений глобальной программы «SCOOP», рассчитанной также на Украину, страны Закавказья и Центральной Азии. Причем почему-то на российской версии сайта программы отсутствует маленькое добавление, которое есть на англоязычной странице — глобальную программу, рассчитанную на все постсоветское пространство, наряду со скандинавами также финансирует американский Фонд Сороса.

2) Чем занимается «SCOOP Россия»?

По сути, задолго до событий в Крыму иностранные структуры начали обучать российских журналистов, как и, главное, о чем им писать. Причем данный посыл закреплен у шведов даже в официальных документах. Так, в «Стратегии шведской политики в Российской Федерации» прямо говорится, что Стокгольм намерен оказывать содействие свободным российским СМИ и повышать уровень образования журналистов в целях утверждения демократии в России. Нетрудно представить, какая истерика поднялась бы на Западе, если бы такую цель себе обозначила Россия и начала открыто оказывать финансовую поддержку местным СМИ.

Шведы же в России работают, просто и действенно — через российского соорганизатора программы «ИРП» и связанных с ним координаторов проходит отбор региональных журналистов, которым предлагают написать расследование на общественно-значимую тему. Для этого журналисты заполняют подробную заявку, которую оценивают кураторы. Далее для избранной группы проводят установочный семинар в шведском Кальмаре, где журналистов обучают, как и что писать. С журналистами подписываются типовые договора. На этапе создания расследования журналистов сопровождают чуткие координаторы, а итог подводится на ежегодном собрании. Последнее, кстати, состоялось в марте 2019 в Праге.

Маленькая деталь: все расследования финансируются, а по итогам авторам выплачивается гонорар. Наиболее отличившимся по мнению кураторов даже полагается премия.

Обязательное условие оплаты — публикация материалов, а еще лучше общественный резонанс, чтобы тема хорошенько прозвучала. Не будет публикации (а еще лучше нескольких, чтобы тему подхватили) — не будет денег.

Кстати, кроме публикации материалов, организаторы SCOOP активно колесили по городам и весям Северо-Запада России, организовывая так называемые «образовательные тренинги» для журналистов, на которых со слушателями, состоящими по преимуществу из начинающих и действующих журналистов, делились «тонкостями» профессии. А точнее — тому, чему научили иностранные тренеры.

3) Среди преподавателей, которые учили и учат, встречаются интересные личности. Например, Олег Хоменок — постоянный участник семинаров с российскими журналистами, что не мешало ему публично обвинять российские СМИ в ведении «информационной войны» против Украины. Координатор SCOOP на Украине и советник прекратившей свою деятельность в России американской Internews. С 2012 года ему закрыт въезд в Российскую Федерацию и Белоруссию.

Олег Хоменок и еще один украинский «учитель» Дмитро Гнап (сотрудник украинского Интернет-портала Слидство.инфо) прославились разоблачением украинской власти времен президентства Виктора Януковича Yanukovichleaks, реализованной при поддержке SCOOP и организации OCCRP (один из разработчиков «панамского досье», финансируется, снова совпадение, USAID и фондом Сороса).

4) В 2018 году «SCOOP» был переименован в «Muckrakers Russia». Поменялась только вывеска, суть осталась прежней — «домашние задания» в Кальмаре, украинские учителя, общественно-резонансные темы. Иностранное финансирование и зарубежные партнеры. Цели тоже остались прежними — научить российских журналистов, как и что писать.

Кстати, к вопросу о смене названия — все достаточно банально — споры и склоки между организаторами, в том числе по поводу трат из бюджета проекта. Более того, в 2018 году из проекта вышли Ассоциация журналистов-расследователей Швеции и Ассоциация журналистов-расследователей Дании, разочаровавшиеся в других организаторах.

В итоге переименование произошло, а склоки остались — в том числе по поводу гонораров. В общем, иностранные спонсоры столкнулись с банальным «распилом» своего же бюджета. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

«Баренц-Пресс Интернешнл»

Образовательными тренингами на северо-западе России занимается и зарегистрированная в Норвегии неправительственная организация «Баренц-Пресс Интернешл» («БПИ»), располагающая филиалом в Мурманске. Финансируется она преимущественно норвежским правительством, а занимается тем же, что и соседи-шведы, — обучением российских журналистов. Чтобы потом открывали глаза отечественной аудитории на то, что якобы творится в стране.

Среди тренеров, выступающих на мероприятиях «БПИ» для российских журналистов, тоже встречаются интересные, и даже знакомые личности.

Так, 21–24 апреля 2016 года в шведском городе Хапаранда состоялся очередной ежегодный форум «БПИ», на который от России приехали руководители и корреспонденты СМИ, а также студенты журналистских факультетов вузов Северо-Запада. Одной из основных тем форума стало обсуждение деятельности «БПИ» по «расследовательской журналистике», в контексте которой была проведена презентация фильма — расследования украинских журналистов Yanukovitch Leaks, посвященного сбору данных о коррупции президента Украины Виктора Януковича и его окружения. С этой целью иностранцами для проведения лекции были приглашены создатели онлайн-площадки Yanukovitch Leaks из Украины Влад Лавров и наш старый знакомый, Олег Хоменок.

Однако скандинавскими и украинскими журналистами организаторы «БПИ» не ограничиваются. В мероприятиях «БПИ» выступают и российские «гуру» журналистики. В 2016 г. в Швеции перед присутствующими выступил известный в узких кругах борец за объективность и правду — Алексей Ковалев, ранее работавший в РИА «Новости», а в настоящее время живущий в Великобритании. О чем рассказывал? Все стандартно — ругал российские СМИ.

В 2019 году организаторы пошли еще дальше и пригласили на семинар в городе Тромсе (Норвегия) в мае в качестве лекторов Аркадия Бабченко и Сергея Канева. Первый прославился имитацией собственного убийства на Украине в 2018 и психологически ненормальной ненавистью к России. Второй — журналистскими расследованиями на деньги Михаила Ходорковского. В общем, отличные тренеры, а главное, объективные! То, что нужно, чтобы формировать объективный взгляд на вещи у российских будущих журналистов.

«Sdruzeni investigativnich novinaru — Fond 19/29»

Следующая структура, тренирующая российских журналистов-расследователей, зарегистрирована в Чехии. Это базирующаяся в Праге организация «Sdruzeni investigativnich novinaru — Fond 19/29». Руководитель — российский журналист Григорий Пасько, осужденный в свое время за государственную измену в пользу Японии.

В Чехию Пасько перебазировал свою структуру после того, как в 2015 году организованный им в России «Фонд поддержки расследовательской журналистики — Фонд 19/29» был признан судом «иностранным агентом» за то, что совместно с еще с одним таким же «агентом» — «Фондом защиты гласности» организовывал в российских регионах занятия так называемой «школы блогеров». Деньги на организацию школы давали зарубежные «спонсоры», а именно Норвежский Хельсинкский комитет, американские NED, «Фридом-хаус» и Фонд Макартуров. По сути, на иностранные деньги в российских регионах проводилось целенаправленное обучение и подготовка лиц, способных оказывать влияние на формирование общественного мнения.

Следует отметить, что в своей педагогической деятельности в рамках «школы блогеров» Григорий Пасько использовал «специально записанные для Фонда» онлайн-лекции известных оппозиционных блогеров: Рустема Адагамова, Олега Козырева, Алексея Навального, а также дискуссии с такими деятелями, как Виктор Шендерович, Борис Акунин, Дмитрий Быков. В занятиях фонда лично принимал участие директор Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Так, он провел занятия для слушателей школы в Пскове с 10 по 22 марта 2015 года. Кстати, отметился на этом мероприятии и известный псковский правозащитник, руководитель местного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Зарегистрированная Григорием Пасько в Чехии структура, по его собственным признаниям, финансируется из «добровольных пожертвований российских и иностранных журналистов, а также нескольких организаций, не внесенных в список нежелательных организаций».

Уточним, в число иностранных организаций, с которыми Пасько сотрудничает, входят как минимум две структуры. Первая — одна из крупнейших чешских правозащитных НПО «People in need», которая готовит специалистов для участия в программах «продвижения демократии», а проще говоря, функционеров для революций под флагом «демократических перемен». В числе финансовых спонсоров Госдепартамент США, МИД Чехии, Европейская комиссия, USAID, Всемирный банк, NED, американский Фонд Мотта.

«People in need» уже отмечалась в России спонсорством российских НПО, признанных «иностранными агентами».

Вторая организация, помогающая Григорию Пасько, — основанный американцами и базирующийся в Праге «Институт Центральной и Восточно-Европейской правовой инициативы» (CEELI Institute), который работает в интересах и на гранты Госдепартамента и Министерства юстиции США, МИД Чехии, USAID, SIDA, NED, американского Фонда Мотта, а также частных корпораций, включая американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin. Эта структура также помогает выращивать демократию на постсоветском пространстве.

Григорий Пасько сотрудничал с CEELI Institute еще до регистрации своей структуры в Чехии. Так, еще в марте-апреле и в октябре 2015 года при организационной и финансовой поддержке CEELI в Праге было проведено два семинара для российских региональных журналистов, блогеров, гражданских активистов и юристов, работающих с НКО, по их «вдохновению», сплочению, а также обучению практическим навыкам и инструментам добывания информации и проведения журналистских расследований в области значимых для общества тем. При этом от каждого из участников требовалось разработать конкретный план расследования по выбранной теме. Среди лекторов были сам Пасько, Ольга Романова (основатель проекта «Русь Сидящая»), Анна Шароградская — директор вышеупомянутого российского соорганизатора программы SCOOP-Россия «ИРП», сотрудник «Радио свобода» Тимур Олевский, главный редактор Интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов.

При поддержке зарубежных покровителей Григорий Пасько организовывает «мастер-классы» для российских журналистов из региональных СМИ, на которых вместе со своими сподвижниками — Игорем Корольковым и Галиной Сидоровой, обучает российских журналистов технике и приемам журналистских расследований. Правда, только техническими вопросами журналистики тренеры не ограничиваются. Присутствовавших учат, как якобы делать честную журналистику в коррумпированном и авторитарном государстве. Иногда даже выплачивались стипендии на журналистские расследования по тематике «Болевые точки регионов». Чтобы содержание занятий не становились достояниями общественности, просят выключать видеокамеру.

Вот только моральные качества лекторов вызывают вопросы.

Не помог образ мученика совести и самому Григорию Пасько, которому чешские власти в 2018 году отказались выдавать вид на жительство. Причина — наличие судимости. Видимо, в Праге посчитали, что подготовка «независимых» журналистов в России — это, конечно, хорошо, но не настолько, чтобы видеть господина Пасько в Чехии постоянно.

Кстати, интересный факт — в октябре 2018 года в отеле «Парк Инн Рэдиссон» в Таллине (Эстония) прошла конференция для российских журналистов «Будущее журналистики расследований». Спонсорами встречи выступили упомянутый датские IMS, «Северный журналистский центр» и Нидерландский Хельсинкский комитет. А организаторами — «знакомые все лица»: «ИРП» из Санкт-Петербурга и «Sdruzeni investigativnich novinaru — Fond 19/29». Лекторы и модераторы тоже сплошь узнаваемые личности: Анна Шароградская, Григорий Пасько, Олег Хоменок, основатель проекта The Insider Роман Доброхотов, директор «Института региональная пресса — Сибирь» Виктор Юкичев, эмигрировавший в Литву оппозиционер Михаил Маглов, известная пермская правозащитница и журналист Анастасия Сечная. Обсуждали, как и что расследовать. В Таллине, на деньги западных спонсоров. Вот такая «независимая» расследовательская журналистка.

4) «Институт региональной прессы — Сибирь»

Очередной «иностранный агент», занимающийся продвижением «независимой» журналистики в российских регионах и поддержкой там расследовательской журналистики, — организация «Институт региональной прессы — Сибирь» (Новосибирск, далее — ИРП-Сибирь), руководитель — Виктор Юкичев. Только что он встречался нам на мероприятии в Таллине, но это так, гастроли — основное зарабатывание денег от иностранных спонсоров, точнее работа — в Сибири и на Урале.

Финансовую и организационную поддержку ИРП-Сибирь на их политическую деятельность, согласно данным Министерства Юстиции РФ, а также информации, представленной на официальном сайте организации и в их материалах, оказывали Фонд имени Фридриха Эберта (Германия), American BAR Association CEELI (США), «Совет по международным исследованиям и обменам» (IREX, США), Internews (США), Европейская комиссия, посольство Франции в России.

При поддержке заграничных благодетелей и в партнерстве с такой структурой, как «Альянс независимых региональных издателей» (финансировалась USAID и SIDA) ИРП-Сибирь в 2009–2012 годы проводила в ряде российских регионов занятия в рамках специализированного проекта «Школа гражданских коммуникаций», направленного на развитие «прямой демократии» и гражданской журналистики. Как и в остальных случаях — актуальные темы, интересные лекторы, непонятное финансирование. Например, в 2011 году на одном из тренингов обучающимся предлагали научиться использованию возможностей социальных сетей для «проведения общественных кампаний» и создания вокруг них «резонанса». Надо ли уточнять, что общественные кампании концентрировались преимущественно вокруг деятельности представителей власти — контроль за госзакупками, кампании по обращению в надзорные органы, сбор подписей в поддержку каких-либо требований и так далее.

Время шло, а направленность деятельности ИРП-Сибири не менялась. В 2014 году начался новый актуальный проект — «Журналистские и общественные расследования в регионах России: новые возможности, методы, технологии» (совместно с признанным «иноагентом» Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия»). Цель проекта, как и аналогичных ему других программ, звучит весьма благородно — повышение возможностей гражданских журналистов-расследователей, распространение успешного опыта противодействия коррупции. Темы что ни на есть актуальные — методы выявления коррупции при госзакупках, методы легализации полученной информации, создание медийных проектов по результатам общественных расследований. Участники перспективные — журналисты-расследователи, блогеры, гражданские активисты и правозащитники. Интересный факт: среди них немало тех, кто уже отметился на семинарах программы SCOOP-Russia и у Григория Пасько.

Вот только спонсоры вновь сомнительны — американские структуры American BAR Association CEELI и Internews. А лекторы неоднозначны — (Григорий Пасько, Руслан Левиев, Влад Лавров (Украина), участники «Команды 29»).

Кстати, активное участие в жизни ИРП-Сибирь принимал и наш старый знакомый с сомнительной репутацией, но патологическим интересом к российским СМИ — медиатренер из Украины Олег Хоменок, масштабно поучаствовавший в создании одного из основополагающих коллективных трудов структуры под названием «Какие медиа такое и общество» Стоит ли удивляться тому, что издание осуществлено на деньги США и ЕС.

В целом, типичный случай: иностранная помощь, резонансные темы, грамотно подобранные лекторы, перспективные слушатели. Посыл — расследуйте преступления власти, она априори виновна.

Вывод: обвиняя Россию во всех смертных грехах в информационной сфере, Запад через якобы независимые, а, по сути, подконтрольные структуры уже много лет организует и финансирует программы обучения российских журналистов методам проведения «расследований» на общественно важные темы. Происходит неприкрытое вмешательство в отечественное информационное пространство под лозунгами помощи и поддержки «независимой журналистики». Делается ли это в интересах России? Крайне сомнительно.