Террористы ПНС боятся открытого боя, прикрываясь гражданской авиацией в «Митиге»

Триполи, 3 марта. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают нарушать перемирие, обстреливая мирное население и Ливийскую национальную армию (ЛНА) из оккупированного аэропорта «Митига», где до сих пор осуществляются гражданские перевозки. Военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул, что боевики намеренно прикрываются пассажирами, атакуя исподтишка.

Террористы совместно с протурецкими бандформированиями превратили аэропорт «Митига» в свою военную базу, разместив там артиллерию, системы ПВО, центр управления беспилотниками. Воздушная гавань используется в гражданских целях, чем решили воспользоваться боевики — несмотря на режим прекращения огня, радикалы обстреливают силы ЛНА, не гнушаясь наносить удары и по мирным кварталам. Армия Халифы Хафтара определила места расположения артиллерии и ПВО, после чего провела операцию по их ликвидации. Представители гражданских авиакомпаний — Buraq Air и Afriqiyah Airways — сообщили, что в результате инцидента повреждения получили два самолета.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, говоря о ситуации в аэропорте «Митига», отметил, что действия боевиков ПНС характерны для террористов по всему миру.

«И в Сирии, и в Ливии, и в других странах мы имеем дело с террористами, которые прикрываются жизнями мирных жителей, это их сущность. Они проводят террористические акции, прикрываясь мирными жителями, атакуя исподтишка. Они могут атаковать гражданские самолеты. Это, конечно же, трагедия. Но это входит в планы террористов, именно так они осуществляют свои действия против законной власти», — пояснил собеседник агентства.

Эксперт добавил, что ливийские террористы боятся открытого боя, потому что знают, что в нем они потерпят безоговорочное и сокрушительное поражение.

«Боевики не умеют воевать, они могут совершать только провокационные террористические акты. В открытом бою они, конечно, не могут воевать и не собираются. Обстрелы именно из аэропорта осуществляются с целью прикрыться гражданскими самолетами, пассажирами, такова сущность террористов во всем мире, мы это видим на примере террористов в Ливии, им не важна национальность гражданских», — заключил он.

Рядом с аэропортом «Митига» расположена одноименная тюрьма. В ней с мая 2019 года находятся два российских социолога — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Граждане России были похищены бандитами группировки RADA, известной незаконным удержанием людей с целью получения выкупа. Заключенных тюрьмы, как их пассажиров рейсов аэропорта боевики ПНС используют в качестве живого щита.