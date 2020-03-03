Военная полиция РФ начала патрулировать трассы в городе Серакиб в Идлибе

Идлиб, 3 марта. Российская военная полиция начала патрулирование трасс М4 и М5 в сирийском городе Серакиб, сообщил командир патруля Евгений Сергеев в эфире телеканала «Россия-24».

Во вторник подразделения российской военной полиции провели два патрулирования в Саракибе, находящегося в провинции Идлиб. На данный момент город полностью контролирует Сирийская арабская армия (САА).

Накануне в Серакиб была введена военная полиция России, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных граждан по трассам М4 и М5.

Как сообщали ранее «Известия», город был освобожден от протурецких боевиков в ночь на понедельник после того, как в район перебросили современные зенитные комплексы САА. Они сбили не менее шести турецких беспилотников. Турция вынуждено сократила количество вылетов БПЛА.

Именно использование несколько десятков ударных беспилотников позволило Турции захватить Серакиб 27 февраля.

Днем во вторник боевики предприняли несколько попыток атаковать Серакиб однако так и не смогли захватить город. САА успешно отразила наступление террористов. На атаку местные бандформирования воодушевила поддержка турецкой артиллерии и дронов.

Напомним, что ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась в конце февраля, когда боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской правительственной армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате погибло 68 турецких военных, которые оказались в атакующих рядах боевиков.

По словам замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова, Турция по-прежнему не исполняет взятые на себя обязательства по Идлибу. Страна должна была размежевать террористов и представителей сирийской оппозиции, а также организовать разведение сил, однако так этого и не сделала.