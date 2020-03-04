Сирия, 4 марта. Центр по примирению враждующих сторон доставил гумпомощь в Камышлы в Хасаке. Турция перебросила в Идлиб еще один военный конвой. SDF**** подверглись нападению неизвестных в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вновь оказались под ударами турецких беспилотников в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке в провинции Дияла в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных у населенного пункта Бариха в Дейр-эз-Зоре; лишились двух боевиков в результате взрыва на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили очередную партию подкреплений из Турции в Идлиб.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: провел гуманитарную акцию в городе Камышлы в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) снова активизировались вылазки неизвестных. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), вооруженные пулеметами налетчики напали на один из контрольно-пропускных пунктов курдских боевиков поблизости от деревни Бариха на востоке Дейр-эз-Зора. В результате погиб один из членов SDF, тогда как еще несколько получили ранения. Местные активисты возлагают ответственность за случившееся на террористов подпольных ячеек «Исламского государства». Напомним, накануне в контролируемых «демократическими силами» районах произошли сразу два взрыва, в организации которых также подозревались джихадисты террористической группировки.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что турецкие беспилотники интенсифицировали вылеты в освобожденных Сирийской арабской армией (САА) районах. Последние удары дронов пришлись по военной колонне правительственных сил, следовавшей в районе Маарет ан-Нумана.

Telegram-канал (Sahelshami) передает, что на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) въехал еще один военный конвой из Турции. Колонна, состоящая из бронеавтомобилей и грузовиков, пересекла границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин» и направилась к зонам контроля боевиков. Как известно, Анкара оказывает террористам поддержку, поставляя им военную технику, форму и вооружение, а также задействуя беспилотники для атак на позиции САА.

Провинция Хасака

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о проведении гуманитарной акции в Хасаке. Гумпомощь была доставлена в город Камышлы, где ее получили 250 семей. Отмечается, что общий вес груза составил почти тонну. Кроме того, медицинские специалисты Министерства обороны РФ оказали помощь 171 жителю города, в том числе 53 детям.

Между тем стало известно о том, что два боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты в результате детонации СВУ у автозаправочной станции Ас-Салам неподалеку от Камышлы. О том, какая из группировок несет ответственность за установку бомбы, пока ничего неизвестно.

Ирак

Появилась информация об активизации подпольной деятельности «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Дияла в Ираке. Согласно информации, опубликованной связанными с ИГ1 медиаресурсами, террористы осуществили поджог дома одного из иракских офицеров в поселении Аль-Бейт. Никаких данных о возможных погибших или пострадавших, однако, пока не поступало. Более того, сообщается о взрыве в сельскохозяйственном районе на северо-востоке от административного центра провинции, жертвой которого стал местный фермер. Предполагается, что к установке СВУ также имеют отношение террористы ИГ.

Напомним, об освобождении Ирака от ИГ бывший премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил еще в конце 2017 года, однако подпольные группы джихадистов все еще продолжают дестабилизировать обстановку в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.