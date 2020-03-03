Бьюти-блогер Петров оказался на улице после драки с соседом

Москва, 3 марта. Бьюти-блогер Андрей Петров получил административный штраф за проживание в Москве без регистрации и оказался на улице, поскольку хозяйка решила расторгнуть с ним договор аренды квартиры. Об этом сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, Петрова, который ранее подрался с соседом Арсланом Хасавовым, признали виновным по статье 19.15.1. КоАП РФ и оштрафовали.

«К административному штрафу привлечена хозяйка квартиры, которая уже расторгла с блогером договор и извинилась перед соседями за его поведение и поведение его друзей», — добавили в полиции.

Правоохранители в настоящее время решают, выдать ли Петрову подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проверка по факту произошедшего инцидента продолжается, а блогер уже сообщил о своих планах на месяц уехать за границу.

Как напоминает НСН, Петров и его друг подрались с Хасавовым, который занимает пост главного «Учительской газеты» Арсланом. Обе стороны конфликта обвиняют в нападении друг друга, передает «Царьград».

Петров утверждает, что именно сосед напал на него и его друга. По словам блогера, мужчина схватил его за руку, когда он выходил из подъезда, прыснул в лицо перцовым баллончиком. Как пишет «Ридус», молодой человек опубликовал фотографии с синяками.

Хасавов же заявил, что он вызвал полицию в квартиру Петрова из-за шума в ночное время, однако дверь никто не открыл. Охрана, по его словам, пыталась задержать блогера до прибытия полиции. Как уточнил Хасавов, его сосед сам пытался распылить перцовый баллончик.