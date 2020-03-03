Милонов заявил, что Немцов способствовал геноциду российского народа

Партия «Яблоко» направила обращения к властям Москвы и Санкт-Петербурга с предложением дать одному из объектов в этих городах имя политика Бориса Немцова. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что имя этого человека должно войти в историю как имя предателя Родины.

В частности, «Яблоко» предлагает мэру Москвы Сергею Собянину переименовать Большой Москворецкий мост в мост Немцова, поскольку на нем в 2015 году он был застрелен. В обращении к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову предлагается присвоить имя Немцова одной из новых улиц, площадей или проспектов города. Похожие обращения были направлены в мэрии Нижнего Новгорода, Ярославля и Сочи.

Вспоминая биографию Бориса Немцова, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что после отставки с государственной службы жизнь этого политика была «жалким существованием червяка-предателя».

«Он мало что из себя представлял, много пытался кричать, но, по большому счету, был угасающим белым карликом. Что касается времени, когда он работал головой и пытался руководить страной вместе с [Анатолием] Чубайсом (тогда — первый вице-премьер, а в последующем министр финансов РФ. — Прим. ФАН), то тут можно поставить четкую оценку. Если его имя и должно войти в историю России, то только с оценкой минус», — заявил Милонов в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом парламентарий связывает время нахождения Немцова во властных кругах с «геноцидом российского народа».

«Именно он и его ближайшие сподвижники развязали межнациональную войну в России, которую пришлось потом ликвидировать. Они пытались рассорить народы — русский с чеченским. [Они] шли на поводу у олигархов, и это, конечно, запомнилось как новое смутное время, а именно — самые печальные и трагические времена, которые унесли несчитанное количество человеческих жизней, разбили человеческие судьбы. Это были времена предателей, в числе которых и сам Немцов», — сказал депутат.

А партия «Яблоко», предложившая переименование улиц в честь Немцова, есть «плоть от плоти и кровь от крови — порождение этих печальных лет ельцинского правления», утверждает Милонов.

«Безусловно, партия «Яблоко» до сих пор опирается на те ценности, которые тогда провозглашались. Она была формально марионеточной оппозиционной партией Ельцина. Но по сути дела, она предлагала идеи, которые были еще похлеще ельцинских. У них были финансовые аферы — так, что ее можно назвать «партией политических Мавроди». Слава богу, что страна не пошла по пути политической аферы «500 дней», которая бы окончательно уничтожила Россию и отдала ее на разорение внешним силам», — считает собеседник ФАН.

Своим мнением по предложениям партии «Яблоко» о переименовании городских объектов поделился и первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Когда Борис Немцов был жив, то тогда нужно было «Яблоку» и всем остальным политическим силам объединиться вокруг него. А сейчас все лидеры политических сил так называемых праволиберальных занимаются собственными персонами. Человек умер и, по-моему, сейчас началась очень некрасивая кампания под названием «а дайте мы хайпанем» на имени и смерти Немцова. Люди, которые выходили на марш Немцова, откровенно говорили: «Да мы вообще его не любим». Мне кажется, партия «Яблоко» немного увлекается тем, что пытается привлечь к себе это внимание», — поделился впечатлением Шерин.

Парламентарий считает, что инициатива «Яблока» не принесет никакой пользы российскому обществу.

«Любая политическая сила зарабатывает голоса избирателей внесением предложений по улучшению качества жизни и благополучия граждан. А здесь никакой пользы нет. Практического и прикладного применения у их предложения не будет. «Яблоко» прекрасно понимает, что эта инициатива обречена на провал. На имени усопшего человека откровенно начинают спекулировать. Прямо такие все стали поклонники Немцова, который членом партии «Яблоко» никогда не был», — добавил политик.

Напомним, в Москве недавно прошел марш памяти Бориса Немцова. Мероприятие показало отсутствие каких-либо знаний конституции у сторонников либеральных идей. Такой вывод можно сделать, исходя из опроса участников акции, который провели журналисты.

В ходе опроса участников акции журналистам удалось выяснить, что «оппозиционное» мероприятие традиционно собирает разношерстных фриков, порой представляющих сомнительные силы, вроде ЛГБТ-сообщества.

В свою очередь, политолог и журналист Павел Данилин, комментируя марш Немцова, заявил, что государство должно противодействовать организаторам митингов, которые пытаются обмануть его, подавая заявку на одно мероприятие, а по факту проводя совершенно другое. По его словам, прикинувшиеся «волками в овечьих шкурах» организаторы должны понести наказание за несоответствие заявки реальному мероприятию.

О полной деградации партии «Яблоко» говорит тот факт, что именно она выступила в защиту «мамкиных революционеров», как иронично называют пользователи Интернета фигурантов дела «Сети». По мнению политолога Антона Бредихина, как политический актор «Яблоко» уже давно умерло, но в преддверии парламентских выборов «Яблоко» пытается возродиться. «Для этого «Яблоко» ловит хайп, месседжи, информационные поводы и пытается объединить вокруг себя другие антигосударственные элементы», — считает Бредихин.