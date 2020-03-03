Бастрыкин предложили прописать в Конституции РФ конфискацию имущества коррупционеров

Москва, 3 марта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию РФ положение о конфискации имущества коррупционеров.

По его словам, конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания за коррупционные преступления является наиболее эффективной мерой сдерживания подобных преступлений.

«Мы полагаем, что это положение могло бы быть записано в Конституции РФ, поправки в которую сейчас активно обсуждаются в нашем обществе», — заявил Бастрыкин в ходе выступления на расширенной коллегии СК РФ.

Он также добавил, что в 2019 году следователи СК РФ передали в суд более 8,5 тысяч коррупционных уголовных дел о коррупции, из которых более трех тысяч были связаны с взяточничеством, передает «Царьград».

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменение политической структуры государства. Инициативы российского лидера позволят усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.

2 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента поправки в законопроект об изменениях в Конституции России.