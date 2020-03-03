Прохор Шаляпин отрицает, что жестоко избил свою бывшую подругу

Москва, 3 марта. Бывшая возлюбленная российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева обвинила своего экс-кавалера в том, что он ее жестоко избил. Столь серьезные обвинения девушка высказала в эфире программы «На самом деле», где молодым людям устроили очную ставку.

«Схватил меня за шею, толкнул со всей силы, я ударилась о стенку, ударил по лицу», — вспоминает Гудзева.

В качестве доказательств она предоставила сделанные на телефон фотографии, на которых видны синяки и кровоподтеки, а также аудиозапись, зафиксировавшую момент нападения. На лице певицы до сих пор видны следы побоев.

Шаляпин в свою очередь все обвинения отрицал. Он заявил, что голос на аудиозаписи действительно принадлежит ему, однако свою бывшую девушку он не избивал. Более того, певец утверждает, что в тот момент его не было в Москве.

«Да вы что, я драться не умею. Меня не было в Москве в этот момент. На аудиозаписи мой голос, но я не знаю, кто ее избил», — пояснил он.

Детали инцидента станут известны в 18.20 по московскому времени, когда ток-шоу «На самом деле» выйдет в эфир.

36-летний Шаляпин является финалистом телепроекта «Фабрика звезд» и лауреатом конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». После «Фабрики» молодого исполнителя заметил музыкальный продюсер Виктор Дробыш, однако в 2007 году они прекратили сотрудничество. С 2011 года продюсером Шаляпина является певица Агния.

Отметим также, что у певца есть опыт работы на телевидении. Он появлялся в сериалах «Любовь и прочие глупости», «Жуков», «Кто сверху?» и «Кураж».