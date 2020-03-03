Инструктаж главы «Альянса врачей» по штурму Депздрава попал на видео

Москва, 3 марта. Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева провела инструктаж матерям из района Тропарево-Никулино в Москве и объяснила, что им нужно требовать.

«Альянс врачей» опубликовал видео, в котором матери «ставят ультиматум» власти из-за закрытой в Москве поликлиники №131 в районе Тропарево-Никулино. Родители заявляют, что, если их условия не будут выполнены, то они «всей массой с колясками и детьми» придут к зданию Департамента здравоохранения Москвы. Поводом для недовольства стало закрытие поликлиники №131.

«Мои дети тоже обслуживаются в Москве. Я от всех родителей заявляю, что власти, закрыв эту поликлинику, обеспечили угрозу для жизни наших детей», — заявила Васильева.

Telegram-каналы «Кремлевская прачка» и «Укол зонтиком» обратили внимание, что Васильева будто заставляет матерей говорить то, что они не хотят. Подтверждением тому стал ролик, где показано, как Васильева «дрессирует» сторонников, как надо говорить и что требовать.

«Очень долго, надо коротко сказать. Не надо только говорить Тропарево-Никулино. Нас поддерживают родители всей страны. Мы категорически требуем, не надо расшифровывать, это мы потом расшифруем. Вам надо сказать посыл: «если вы не выполняете наши требования, мы идем к вам», — объяснила глава «Альянса врачей».

Соратница Алексея Навального воспользовалась незнанием жителей о том, что перед закрытием администрация поликлиники проинформировала, куда необходимо обращаться в случае болезни. Неосведомленный родитель даже опубликовал на «Пикабу» пост с просьбой подписать петицию против закрытия поликлиники №131. Однако пользователи ресурса быстро объяснили, что неподалеку находится еще одна поликлиника, в которую можно обратиться при заболевании ребенка, пишет «Политика Сегодня».

Ранее председатель созданного под эгидой Навального «Альянса врачей» Васильева попыталась вызвать скандал в Туберкулезной больнице Московской области, где решается вопрос о сокращении двух отделений. Лишать персонал работы не планировалось, однако Васильева устроила истерику.