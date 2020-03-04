Ветеран Кужильный вспоминает, как фашистский крест жег ему карман на Параде Победы

Федеральное агентство новостей продолжает знакомить своих читателей с историей героя спецпроекта «Дед Победы» ветерана Алексея Кужильного. В 1945 году он принял участие в первом Параде Победы на Красной площади – ему досталась почетная миссия бросить фашистское знамя к Мавзолею. В разговоре с корреспондентом ФАН он вспомнил разрушенный Киев, громовое «Ура!» на всю Москву в честь разгрома врага и курьезы на Параде Победы.

Алексей Кужильный в 1941 году из маленького села в Днепропетровской области УССР добровольцем в 16 лет ушел на фронт. Всю войну прошел военным сапером. Участвовал в минировании подступов к Ростову-на-Дону, в боях на Кавказе и Западной Украине. После зачистки бандеровцев бойца вызвали в Москву.

«Приехала делегация с Москвы для отбора солдат для пополнения 1-й мотострелковой дивизии в Москву. И меня вызвали. Отобрали. 18 человек отобрали и повезли в Москву», — вспоминает герой ФАН.

По дороге его поразил едва освобожденный от фашистов Киев.

«В Киеве у нас была остановка, там пришлось ходить по Крещатику (главная улица в столице УССР. — Прим. ФАН). Все было разрушено, кирпич на кирпиче», — с горечью говорит он.

В Москве Кужильный месяц провел на карантине, работал в подсобном хозяйстве, а потом приступил непосредственно к несению службы.

«На постах стоял — в ЦК партии, в министерстве внутренних дел, потом было МВД Москвы и Московской области, уже там караульная служба была», — рассказывает Алексей Николаевич.

О капитуляции фашистской Германии по радио объявили ночью.

«По радио все время объявляли: мол, ждите, скоро будет очень важное правительственное сообщение, повторяли через каждые 10-15 минут», — вспоминает ветеран.

Разумеется, никто не спал, и когда голос легендарного советского диктора Юрия Левитана объявил, что акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан в Берлине, казарму потрясло громовое «Ура!».

«Мы были в Покровских казармах, там, я помню, трамвай «тройка» ходил. Сейчас не знаю, а тогда тройка ходила... И нам с третьего этажа было видать, что делается на улице. Люди выбегали из домов, с подъездов — кто в чем, кто пальто накинул, на ком одеяло наброшено! Шум, гам, обнимаются, целуются — люди были переполнены радостью. Многие плакали, потому что потеряли своих близких, родных», — говорит Кужильный.

Сталин принял решение провести Парад Победы 24 июня 1945 года. Кужильный (он к тому времени оказался в войсках НКВД) был зачислен в число его участников — в особый батальон, который должен был бросить к подножью Мавзолея 200 фашистских знамен. Около месяца заняла подготовка к Параду — построение, строевой шаг, выдерживание интервала, дистанции и сами броски. Генеральная репетиция прошла 19 июня 1945 года на аэродроме, где для этого специально соорудили трибуну.

«Мне генерал Синилов, смотревший за нашей подготовкой, говорил, что я хорошо грудь выпячиваю. Он, когда я проходил, говорил: «Ты здорово выпячиваешь грудь!». А ночью 21 числа нас на машине привезли на Красную площадь. Мы прошли строем от лобного места так, как должны были идти на параде. У нас бриджи диагоналевые были, темно-синие, как сейчас помню. Потренировали нас, и по домам, как говорят — в часть», — вспоминает ветеран. А еще Алексей Николаевич когда маршировал, выше всех поднимал ногу — все это замечали.

24 июня 1945 года военнослужащих построили — это хорошо видно на исторических фотографиях — возле Лобного места. С одной стороны оказался Кремль, с другой — ГУМ, позади храм Василия Блаженного, а лицом — Исторический музей.

Не обошлось и без своего рода курьезов.

«Когда нас построили, старший лейтенант, обходивший ряды, обратил внимание, что у меня на конце древка был привязан на ленте железный крест с маленькой черно-желтой кисточкой. Значит, эта часть была награждена железным крестом, — рассуждает Кужильный. — И старший лейтенант говорит: «Будешь идти, и бахрома этой кисти будет волочиться по земле, а ты же под ноги смотреть не будешь, прямо будешь смотреть. Нечаянно наступишь, и древко в мостовую упрется. Строй поломается, остановится. Завязать бантом — нехорошо. Давай, сними ее». Я говорю: «Куда?» — «Сверни и в карман, будет для памяти».

Кисточку он потом отдал в музей, который после войны организовали в Ясиноватой. К сожалению, музей бы разграблен и прекратил свое существование задолго до начала конфликта в Новороссии. В тот же музей Кужильный отдал большинство своих фотографий. Где теперь все это — неизвестно. Ушло ли целиком в частную коллекцию или же было распродано по частям…

Крест на древке, похоже, был даже не железный, а серебряный. Алексей Николаевич оторвал его и сначала положил в карман вместе с кисточкой. Но ненависть к фашизму была настолько сильной, что крест в буквальном смысле «жег карман».

«Я бросил этот крест на Красной площади. И надо же такому быть! Крест по мостовой метра три или четыре не долетел до людей. Но я заметил, что один паренек проскочил под цепью, схватил крест, и мать, наверное, ему начала говорить: «Что ж ты нарушаешь». А он показывает ей, она его поцеловала и стоит», — вспоминает ветеран.

«В 10 часов из Спасских ворот выехал на белом коне Георгий Константинович Жуков, а встречал его Константин Константинович Рокоссовский, который командовал Парадом, — рассказывает Алексей Николаевич. — Жуков принимал Парад. Рокоссовский доложил Жукову, что, мол, войска к Параду приготовлены, построены. Они проехали мимо нас, но не поздравили с Победой, потому что мы стояли с фашистскими знаменами. Поехали дальше с поздравлениями, поздравляли каждую «коробку». До нас только доносилось громогласное «Ура!». Больше мы уже не видели ничего».

Когда все части прошли, настала гробовая тишина и в ней — барабанный бой.

«Под этот барабанный бой наш командир батальона скомандовал, и мы пошли, – делится ценными воспоминаниями Кужильный. — Каждое движение было отработано! Мы прошли в сторону Исторического музея, поворот налево, в сторону Кремлевской стены, обратно, поворот налево. Поравнялись с Мавзолеем, и шеренга за шеренгой, медленным шагом подходили и бросали фашистские знамена и штандарты к подножию Мавзолея. Я был где-то в седьмой шеренге, когда подошел, бросил знамя, оно аж подпрыгнуло. И на этом все закончилось».

Когда военнослужащие начали бросать знамена, Сталин поднял руку, чтобы отдать честь — поприветствовать участников Парада. Но стоявший рядом Буденный опустил его руку, чтобы не получилось так, будто советский лидер приветствует фашистские знамена. Этот факт остался в истории «странностей» Парада Победы.

После Парада Кужильный и другие участники торжественной церемонии отправились в свои части. Всем дали увольнительные на сутки. Знакомых в городе у юного Алексея и его сослуживцев не было, и они отправились гулять на Красную площадь.

«Был салют! Ой, какая была красота! Вокруг Москвы стояли двумя кольцами прожектора, светившие в одну точку вверх. В эти прожектора вставили разноцветные лампочки или стекла. А прожектора были те, что во время войны фашистские самолеты ночью искали в небе! И вся Москва была под этим шатром! И салют был! Это запомнилось надолго!», — вспоминает ветеран.

Тогда на Параде, по словам Кужильного, из Ясиноватой и ее окрестностей помимо него было несколько человек, в том числе — Иван Рачок и Островерхов. Сейчас из них в живых остался только Кужильный. Всего в Параде участвовало 25 донбассовцев.

Спустя много лет, в 2015 году, Алексей Николаевич праздновал 9 мая на трибуне в Донецке рядом с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Лидер ДНР незадолго до этого был ранен в Дебальцево в ногу и не мог нормально стоять. Ему пришлось встать коленом на специально поставленный на трибуне табурет, но и это было нелегко. Украинские СМИ в те дни соревновались в плоских шутках относительно здоровья Захарченко.

ФАН поинтересовался у Алексея Николаевича, хотел бы он встретить 75-летие Великой Победы уже не в Донецке, а на Красной площади, в самом сердце Большой России. Было заметно, как волнуется и даже стесняется ветеран, отвечая на наш вопрос.

«Да... Что скажешь… Это как здоровье позволит», — сказал он.

Как потом рассказали нам родственники Кужильного, снова оказаться на Красной площади — его многолетняя мечта. Федеральное агентство новостей работает над тем, чтобы эта мечта исполнилась. Наше обращение в адрес президента России Владимира Путина уже находится в работе в администрации президента. К нашему проекту подключились также общественные организации России — вслед за ФАН они направляют свои обращения в администрацию президента и Минобороны РФ.