Зарубина пообещала «очень больно укусить» Малинина

Москва, 3 марта. Актриса Ольга Зарубина пожаловалась, на певца Александра Малина. По словам артистки, бывший супруг неоднократно «очернял ее».

Зарубина рассказала, что ее дочь Кира хочет подать в суд на собственного отца. Но она переживает, что Малинин выйдет со встречным иском.

Актриса заметила, что для нее судиться с бывшим мужем дело почти привычное. Она напомнила, что в прошлый раз певец проиграл в суде.

Зарубина добавила, что со стороны Малининых льется очень много грязи. И это началось еще тогда, когда актриса с Кирой жила в Америке.

«Из меня сделали монстра! И я не обратила бы на это внимания, если бы не затронули моего ребенка. Вот за это я могу очень больно укусить!» — сказала артистка, ее слова приводит «Собеседник».

Актриса просит бывшего мужа успокоиться и перестать ей мстить. Она напомнила про «закон бумеранга» и людям, которые ее обидели, все вернется.

Зарубина считает, что выяснение отношений между бывшими мужьями и женами — это нормально, но нельзя впутывать детей.

Александр Малинин не признает Киру Евдокимову своей дочерью. Он отказывается проходить ДНК-тест, заявив, что ребенок родился от другого мужчины.

Ранее сообщалось, что артист устроил в британскую консерваторию Устинью — дочь, которая носит его фамилию. Годовое обучение в консерватории стоит 1,3 млн рублей.