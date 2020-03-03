Каменских в полупрозрачном корсете приветствовала лейтенанта ВСУ бандеровским лозунгом

Киев, 3 марта. Украинская певица Настя Каменских и ее супруг вокалист Потап поприветствовали одного из участников шоу «Голос» бандеровским лозунгом «Слава Украине!». Оказалось, что таким образом артисты, занимающие места в жюри проекта, отреагировали на выступление лейтенанта вооруженных сил страны.

Лейтенант ВСУ Василий Процюк выступал на этапе «слепых прослушиваний» с песней «Прости» музыканта Сергея Бабкина.

Когда выступление закончилось и кресла судей развернулись, Потап, увидевший перед собой человека в военной форме, вскочил с места и обратился к участнику.

«Мы очень уважаем наши вооруженные силы. Правда? Слава Украине!» — цитирует наставника шоу «Утро.ру».

Параллельно со словами супруга сидевшая рядом Каменских в откровенном наряде с кружевным мини и полупрозрачным корсетом добавила фразу от себя.

«Героям слава!» — выкрикнула она.

После этого Потап сказал, что восхищается трудом военных и не представляет страну без них, и вдобавок спросил у Процюка разрешения пожать ему руку.

Эмоции наставников разделила и находящаяся за кулисами ведущая программы Екатерина Осадчая. Она с восторгом подчеркнула, что Тина Кароль, которая повернулась к участнику до окончания песни, не знала, что он военный.

Ранее Каменских уже оказывалась в неловкой ситуации на «Голосе». Также на «слепых прослушиваниях» она назвала переселенца из Донбасса, который пел на английском языке, «иностранцем». Интернет-пользователи решили, что ум у артистки «как у улитки», и заявили, что «тест на логическое мышление» украинская звезда провалила.