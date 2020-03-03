Армия Сирии отбила атаку боевиков на город Серакиб в Идлибе

Серакиб, 3 марта. Боевики предприняли несколько атак на сирийский Серакиб в провинции Идлиб, однако так и не смогли захватить город. Сирийская правительственная армия успешно отразила наступление террористов.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, на атаку местные бандформирования воодушевила поддержка турецкой артиллерии и дронов.

Напомним, что ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась в конце февраля, когда боевики развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской правительственной армии, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате погибло 68 турецких военных, которые оказались в атакующих рядах боевиков.

По словам замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова, Турция по-прежнему не исполняет взятые на себя обязательства по Идлибу. Страна должна была размежевать террористов и представителей сирийской оппозиции, а также организовать разведение сил, однако так этого и не сделала. Вероятнее всего, эта тема будет поднята во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дипломат обратил внимание на то, что в иностранной прессе уже появились сообщения, в которых «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс террористических группировок, возглавляемый запрещенной в РФ организацией «Джебхат ан-Нусра»1) называют «сирийской оппозицией», воюющей с правительственными силами Сирии. По словам Сыромолотова, это еще один шаг на пути к оправданию терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.