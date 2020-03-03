Египет заключил соглашение с Конго по урегулированию кризиса в Ливии

Каир, 3 марта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с главой МИД Конго Жаном-Клодом Джакосо по ливийскому кризису. Стороны заключили соглашение, направленное на усиление координации между странами для политического урегулирования сложной ситуации в Ливии.

Как отметил пресс-секретарь египетского лидера, на встрече обсуждались вопросы, связанные с уровнем безопасности региона и влиянием на него ливийского кризиса. Глава государства и министр условились о совместной работе стран с целью достижения политического решения в Ливии. Кроме того, одной из тем стали итоги конференции в Берлине, состоявшейся 19 января. Абдель Фаттах ас-Сиси и Жан-Клод Джакосо подтвердили намерение способствовать воплощению в жизнь результатов международного саммита.

Ранее в Каире президент Египта встретился со спикером парламента Австрии Вольфгангом Соботка — в ходе обсуждений они выразили убежденность в необходимости вспомогательных действий по выполнению положений берлинской конференции.