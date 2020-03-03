Долина показала, как превратить хит Skibidi группы Little Big в джазовый «шедевр»

Москва, 3 марта. Народная артистка РФ Лариса Долина на шоу Ивана Урганта зажигательно спела нашумевший хит Skibidi эпатажной группы Little Big. Исполнила песню она в своей привычной манере — в джазовом стиле.

В эфире Первого канала исполнительница показала, как эстрадную песню при желании можно превратить в гармоничную джазовую композицию. Ургант в эфире вечернего шоу предложил звезде перепеть на свой манер несколько известных хитов.

Долиной досталась не только Skibidi, но также песни «Пчеловод» дуэта Rasa, «Витаминка» Тимы Белорусских и «Любимка» исполнителя Niletto.

«Ой, мамочка! Кто же такое пишет? Какая прелесть!» — воскликнула Долина, увидев текст песни «Пчеловод».

Звезда продемонстрировала свой певческий талант и исполнила композиции так, что даже самый, на первый взгляд, легкомысленный текст превратился в почти что шедевр.

«Уверяю тебя, на все абсолютно песни можно наложить джаз, — обратилась Долина к Урганту. — Даже на гимн Советского Союза».

«А вот этого не надо!» — пошутил в ответ ведущий.

Вечером 2 марта стало известно, что популярная рейв-группа Little Big в этом году отправится в Роттердам, чтобы представить Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Шоу пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy под слоганом Open Up.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин уже пообещал, что на выступлении музыканты сделают все от них зависящее. Он заверил, что зрителей ждет настоящее шоу, ведь коллектив выступит с новым треком в привычном им стиле.

Букмекеры оценили шансы группы на победу на Евровидении в 10%. Пока коллектив из Санкт-Петербурга имеет, по их мнению, шанс на «бронзу». Второе место они предсказывают группе из Литвы The Roop, а наиболее вероятным победителем считают музыкантов из Исландии.