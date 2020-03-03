ПВО Сирии сбили еще один турецкий БПЛА в Идлибе

Дамаск, 3 марта. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии уничтожили еще один турецкий беспилотник в провинции Идлиб. Об этом сообщило сирийское новостное агентство SANA.

Ситуация в сирийском Идлибе значительно обострилась в конце февраля. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки на мирное население. Правительственные войска САР возобновили операцию против боевиков. Препятствует процессу освобождения сирийский территорий от боевиков Турция, которая поддерживает радикалов и способствует еще большему напряжению в провинции.

В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

Примечательно, что они находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.