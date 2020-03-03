Кудрявцева расстроилась, что Бузову назначили ведущей «МУЗ-ТВ» за ее спиной

Москва, 3 марта. Певица Ольга Бузова станет ведущей ежегодной национальной премии «МУЗ-ТВ» вместо Леры Кудрявцевой.

При этом Кудрявцева не знала о том, что организаторы премии заменили ее Ольгой Бузовой. Кудрявцева призналась, что данную информацию она узнала из СМИ, передает Newinform.

«Я это узнала сегодня сама из СМИ. Мне не удосужились позвонить и сказать о том, что произошли изменения», — пояснила телеведущая.

Кудрявцева напомнила, что она много лет работает на телеканале «МУЗ-ТВ», однако руководство не посчитало нужным проинформировать ее «о таких изменениях». Кудрявцева расстроилась, что Бузову назначили ведущей премии «МУЗ-ТВ» за ее спиной.

«Могли бы проинформировать меня заранее. Я это заслужила», — подчеркнула Кудрявцева.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова дебютирует в качестве ведущей церемонии вручения ежегодной премии телеканала «МУЗ-ТВ». Напарниками Бузовой станут юмористы Максим Галкин и Александр Ревва, а также Ксения Собчак. Бузова отметила, что не боится никаких сложностей и уверена, что справится с новой задачей.

«У меня 15-летний опыт работы на телевидении, поэтому я ничего не боюсь... Импровизация вообще мой конек. Надеюсь, я среди таких легендарных коллег стану вишенкой на торте, и все пройдет отлично», — пояснила Бузова.

В свою очередь Ксения Собчак назвала революцией приглашение Ольги Бузовой в качестве ведущий премии «Муз-ТВ», а также заверила, что если и будет троллить коллегу, то только по-доброму.