AliExpress предупредил клиентов о задержках заказов из-за коронавируса

Пекин, 3 марта. Интернет-магазин AliExpress предупредил о возможных задержках посылок из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.

Власти Китая продлили до 10 февраля новогодние каникулы из-за вспышки пневмонии нового типа. Поэтому заказы, которые поступили продавцам до 20 января, могут обрабатываться дольше обычного.

Некоторые продавцы опасаются, что не смогут обеспечить доставку заказа. Они пояснили, что работники сервиса доставки не могут вернуться к исполнению своих обязанностей по графику.

Пользователей попросили отменить заказы, после чего им вернут деньги.

Напомним, что о вспышке коронавируса в Китае стало известно в декабре 2019 года. По последним данным, от коронавируса скончалось более трех тысяч человек. В ВОЗ заявили, что борьба с вирусом вошла в решающую стадию. В Ухани уже закрыли одну из 16 временных больниц, в которых находятся инфицированные граждане.