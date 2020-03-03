Джигурда оценил решение сделать Бузову ведущей премии «МУЗ-ТВ»

Москва, 3 марта. Известный украинский актер и шоумэн Никита Джигурда оценил решение назначить певицу Ольгу Бузову ведущей церемонии награждения премии «МУЗ-ТВ». По его словам, Бузова является ярким примером того, что успех дается только ценой упорной работы.

«Хорошо, что будет, хорошо, что не поехала на Евровидение. Она покажет, что, вкалывая, можно достичь Олимпа», — заявил он в разговоре с порталом «Слово и дело».

Ранее Бузова «с гордостью и радостью» сообщила в Instagram о том, что стала ведущей премии «МУЗ-ТВ». Девушка пообещала «особенную и очень жаркую» церемонию, а также пошутила, что припомнит старые обиды всем своим знакомым артистам. При этом певица выложила фотографию, на которой она изображена в модном платье дорогого бренда, что сразу же стало темой для шуток в комментариях.

«Когда в душе ты немного зебра», — иронично отметил один из подписчиков поп-звезды, указывая на необычный окрас платья в полоску.

Отметим, что полосатое платье уже стало причиной небольшого конфуза, который произошел во время пресс-завтрака на премии «МУЗ-ТВ». Артистка похвасталась, что пришла на церемонию в модной одежде от бренда Vetements, однако неправильно произнесла название лэйбла, использовав слово «Вэтмэнс».

Историк моды Анатоль Вовк отметил, что Vetements действительно очень сложное слово для русской артикуляции из-за характерного для французского языка носового звука «н», которого нет в русском языке. По его словам, бренд звучит приблизительно как «ветмон». При этом он призвал российских звезд по возможности избегать этого слова, чтобы не оказаться в глупом положении.