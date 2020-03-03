В Совфеде оценили важность саммита лидеров «ядерной пятерки» СБ ООН

Москва, 3 марта. Президент США Дональд Трамп согласился на встречу «ядерной пятерки» СБ ООН, предложенную главой РФ Владимиром Путиным. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил важность саммита.

«Это хорошая новость и очень важный сигнал», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что 75 лет назад была создана Организация Объединенных Наций (ООН). Она несколько десятков лет обеспечивала мир, однако в последнее время этот механизм дал сбой. Все чаще возникают конфликтные ситуации, в которых ООН не может оказать воздействие и влияние на агрессора, подчеркнул Джабаров.

Сенатор назвал крайне важным предложение Путина провести саммит, не менее важным стало и согласие Трампа принять участие во встрече, пишет RT.

«Думаю, после принятия Россией и США решения о проведении данного саммита остальные страны подтвердят своё согласие. Очень важно, чтобы встреча состоялась. Необходимо выработать меры по повышению роли ООН», — добавил сенатор.

С предложением провести саммит «ядерной пятерки» постоянных членов СБ ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании, президент РФ Владимир Путин выступил на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста. По словам российского лидера, эта встреча может быть организована «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам». 29 февраля Трамп заявил, что Штаты готовы обсуждать с РФ и КНР контроль над вооружениями, сообщает «Газета.ру».