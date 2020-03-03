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Звездный пластический хирург прокомментировал появление «переделанной» Долиной

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Пластический хирург прокомментировал появление «переделанной» Долиной

Звездный пластический хирург Юрий Иншаков прокомментировал Федеральному агентству новостей неоднозначную реакцию зрителей Первого канала на преображение певицы Ларисы Долиной.

Лариса Долина стала гостьей передачи «Вечерний Ургант», вышедшей на Первом канале 2 марта. Судя по комментариям в соцсетях, некоторые телезрители сочли неудачным наряд, в котором певица появилась на шоу: «Забыла из домашней ночнушки и халата переодеться». А другие обратили внимание на «переделанное» лицо артистки, отметив, что Долина потеряла свою индивидуальность и стала похожа на других «молодых бабушек» отечественной сцены.

«Я не хочу принимать участия в бабском базаре. Я и не видел Ларису Долину. Кого там еще любят обвинять в чрезмерной любви к пластической хирургии? Софию Ротару или Наташу Королеву? Не исключаю, что они делали подтяжки лица. А качество подтяжки всегда зависит от вкуса хирурга. Так подтянуть кожу, чтобы лицо стало молодым, а изменения не бросались в глаза, — у нас это считается высшим пилотажем.

Другое дело, если человек делает третью, четвертую или пятую подтяжку — а такие среди наших звезд, увы, есть. Эти преображения уже не могут быть незаметными. Но я убежден, что за жизнь человек может сделать только две качественные подтяжки. Одной хватит лет на 15 и второй — на 10-15. То есть до 75 лет хватит, если первую подтяжку делать лет в 50. А после 75 менталитет все-таки должен поменяться. Надо понимать, что все остальные подтяжки будут мумифицировать лицо, нарушать мимику, создавать эффект маски. Не хотелось бы плохо говорить о покойных, которые делали семь подтяжек, но примеры всем известны», — заметил пластический хирург, основатель и гендиректор клиники «Энигма» в комментарии ФАН.

Пластический хирург прокомментировал появление «переделанной» Долиной

Доктор Иншаков подчеркнул, что, когда речь идет о четвертой подтяжке, то искусство хирурга ничего не решает, потому что возможности тканей уже исчерпаны. При этом врач оговорился, что некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса этим все-таки грешат.

«Но я не буду называть и обсуждать конкретных людей. Это неэтично, — сказал Юрий Иншаков. — Любой человек, положа руку на сердце, хочет продлить свою молодость, хотя бы внешне обмануть время. А насколько качественным получится результат операции, зависит от вкуса хирурга и пациента. Некоторые, наоборот, хотят, чтобы пластика была заметна. Все очень индивидуально, как и чувство меры. Это уже не только технологический, но и психологический момент».

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