Собчак отреагировала на назначение Бузовой ведущей премии «Муз-ТВ»

Москва, 3 марта. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что позитивно относится к новой ведущей церемонии премии «Муз-ТВ» в лице певицы Ольги Бузовой.

Популярная исполнительница и звезда реалити-шоу в этом году выступит в роли ведущей церемонии «Муз-ТВ» впервые и сменит предшественницу Леру Кудрявцеву. Вместе с Бузовой вести шоу останутся другие уже не новые его герои: Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва, передает «Газета.ru».

В комментарии «НьюИнформ» Собчак заявила, что положительно относится к новой соведущей и изменениям, произошедшим на телеканале.

«К случившемуся отношусь крайне позитивно», — отреагировала она.

Телеведущая также выразила уверенность, что Бузова сможет справиться с новой задачей.

«Уверена, что она справится», — резюмировала Собчак.

Сама Бузова ранее заверила, что каких-то глобальных трудностей в проведении мероприятия для себя не видит. По ее словам, она имеет большой опыт работы на телевидении и поэтому считает, что бояться нечего.

Оказалось, что прежняя ведущая премии Кудрявцева изначально не знала, что в этом году не примет участия в главном музыкальном событии «Муз-ТВ». Она призналась, что телеканал, на котором она работала долгие годы, и где лежит ее трудовая книжка, даже не поставил ее в известность о перестановках. Звезда назвала этот поступок «подлостью», отметив, что спокойно относится к замене, пишет портал Super.

Премия канала «Муз-ТВ» состоится на «ВТБ-Арене» 5 июня 2020 года.