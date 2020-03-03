Семиклассница утонула в школьном бассейне в Чебоксарах

Чебоксары, 3 марта. Школьница скончалась во время занятий по плаванию в Чебоксарах, сообщили в СУ СК РФ по Республике Чувашия.

Инцидент произошел утром 3 марта в одной из чебоксарских школ. Тринадцатилетней девочке стало плохо в бассейне и она потеряла сознание.

Учитель вытащил ребенка из воды и начал реанимировать. Пострадавшей семикласснице вызвали скорую, но медики не смогли спасти ребенка.

Следственные органы проводят проверку, расследование контролирует глава регионального СК.

Ранее сообщалось, что в московской школе на уроке физкультуры скончалась 16-летняя девочка.

Аналогичный инцидент произошел в Уфе, тогда после занятия по физкультуре умер первокурсник.