Макрон отказался от рукопожатий из-за коронавируса

Париж, 3 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон перестал пожимать руки людям при встрече, боясь заразиться коронавирусом. Об этом сообщили местные СМИ.

Как удалось выяснить журналистам, французский лидер не стал проходить проверку, которая выявила бы, заражен он пневмонией или же нет. Тем не менее он решил принять некоторые меры предосторожности.

«Он отказался от рукопожатий при встречах», — уточнили СМИ.

В Елисейском дворце реализуют целый комплекс специальных мер, направленных на защиту главы государства от коронавируса.

Франция ранее подтвердила 61 новый случай заражения COVID-2019. По данным властей страны, один человек скончался. Согласно последней информации, число заболевших в стране достигло уже 130 человек.

Впервые о заболевании стало известно в конце прошлого года, вспышку зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Вирус быстро охватил многие страны мира. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-2019 главным образом поражает легкие.

ВОЗ признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. Многие страны ввели меры предосторожности.

На прошлой неделе пресс-служба Ватикана сообщила о том, что папа римский Франциск и его два помощника заразились коронавирусом нового типа.