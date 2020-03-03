Савченко заявила, что власть пытается разбазарить главное богатство Украины

На Украине продолжается мощная волна протестов из-за принятия Радой пакета законов об открытии рынка земли. Главную протестную силу в этом движении, помимо местных аграриев, составляют видные украинские радикалы и националисты. С одним из таких персонажей, некогда всемирно известной «узницей совести» Надеждой Савченко, удалось пообщаться корреспонденту Федерального агентства новостей.

Закон об открытии рынка земли превратился на Украине в долгоиграющий, местами идиотический сериал. Судя по всему, действующая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским твердо намерена принять этот закон, однако оппозиция в Раде внесла к нему более двух тысяч поправок. Которые сегодня денно и нощно рассматривает парламент. Тем временем украинская общественность — в лице аграриев, националистов и прочих «людей доброй воли» — проводит многотысячные митинги против этого закона — с перекрытием дорог, драками с полицией и так далее.

Накануне «Объединенный штаб защиты украинской земли» вместе с Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Украины провел пресс-конференцию «Введение рынка земли — государственная измена». Самым заметным лицом на мероприятии оказалась бывший политик и «любимица Украины» Надежда Савченко, с которой поговорил ФАН.

«В отношении открытия земельного рынка в стране у меня позиция весьма четкая — местные и иностранные олигархи пытаются решить этот вопрос, используя право сильнейшего, — заявила Савченко. — Ведь тот, у кого будет собственность на землю, и получит первоочередное право проводить с ней различные махинации — сначала скупив за копейки, а затем продавая ее тем же мелким фермерам втридорога. Сегодняшняя власть, находясь под давлением МВФ и иностранных агрохолдингов, делает вид, что этим законом намерена вывести из тени «серые» и «черные» операции с землей».

Однако эти попытки разбазарить украинскую землю шиты белыми нитками, считает экс-нардеп и герой Украины.

«Они должны четко прописать в законе, сколько именно земли полагается продавать в одни руки, что потом на ней будут выращивать и куда эта продукция впоследствии пойдет. Ничего этого мы сегодня не видим, — констатировала экс-нардеп. — Вместо этого они изменяют Земельный кодекс Украины, меняют основополагающие правила землепользования и так далее. Поэтому, продавив закон о рынке земли через Верховную раду, нынешние власти рискуют получить неконтролируемый, дикий земельный базар, на котором олигархи и иностранные агрокомпании будут рвать на себя одеяло, пытаясь задешево получить максимум нашего национального богатства».

По мнению Савченко и стоящих за ее спиной радикальных сил, после открытия земельного рынка большую часть «святого украинского чернозема» скупят европейские, американские, а самое страшное — российские, компании и агрохолдинги, которые будут покупать землю на аукционах «через третьи-четвертые руки».

«Сегодня крайне велик риск того, что в стране сложится дичайшая ситуация вокруг главного национального богатства, — считает Савченко. — И мы, патриоты, должны ее остановить любой ценой. Для того, чтобы поставить заслон на пути этого ужаса, должны объединиться и украинские общественные организации, и те депутаты Рады, которым небезразлична судьба страны».

В качестве альтернативы «дикому» земельному рынку Савченко предлагает создать Государственный земельный банк. Кстати, за эту идею в украинском парламенте сегодня ратуют в основном оппозиционные силы, вроде «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

«Максимальный объем земли, который можно будет продавать в одни руки, на мой взгляд, не должен превышать 100 гектаров. Это позволит в равной степени пользоваться нашей землей и крупным агрокорпорациям, и простым земледельцам, и фермерам, — считает «продвинутый экономист» Савченко. — Тем самым мы можем предотвратить хищническое разграбление нашего главного богатства и сохранить его под контролем украинского народа».

Напомним, Надежда Савченко — в недавнем прошлом активный деятель украинской политики, носитель звания «Герой Украины». Бывшая военнослужащая ВСУ, штурман вертолета Ми-24 3-го полка армейской авиации, она воевала в Донбассе, наводя украинскую артиллерию на позиции ополченцев и группы журналистов из РФ.

Савченко прославилась после того, как при неясных обстоятельствах попала на территорию России и оказалась в российском СИЗО. В июне 2014-го она была приговорена к 22 годам лишения свободы Донецким горсудом Ростовской области «за причастность к убийству журналистов ВГТРК под Луганском». Впрочем, в тюрьме она сидела относительно недолго и была помилована указом президента РФ 25 мая 2016-го.

На Украине Савченко встретили как героя. Она была избрана депутатом Верховной рады Украины и пребывала в этом статусе с ноября 2014-го по август 2019-го. В течение двух лет полуграмотная Савченко являлась членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ. При этом и в украинском парламенте, и в ПАСЕ она проявила свою полную неадекватность и недоговороспособность. Совершив несколько самовольных визитов в ДНР, в марте 2018-го Савченко была арестована СБУ в здании Верховной рады по подозрению в организации госпереворота и терактов. В апреле 2019-го ее освободили из-под стражи.

В январе 2019-го Савченко зарегистрировалась кандидатом в президенты Украины, но с треском провалила кампанию — ее поддержали только маргиналы-националисты. А на осенних выборах в Верховную раду она получила в своем округе лишь сотые доли процента. Сегодня Надежда Савченко по-прежнему пытается принимать участие в политической жизни Украины, впрочем, без особого успеха.