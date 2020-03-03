Менеджер Little Big ушел из группы после новостей о поездке на Евровидение

Москва, 3 марта. Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов покинул группу после новостей об отправке рэйв-группы на Евровидение.

В своем Facebook-аккаунте Орехов указал, что больше не работает в Little Big.

В интервью Telegram-каналу «Антиглянец» менеджер объяснил, что его представления о том, чем он хочет заниматься, разошлись с путем участников коллектива. При этом он указал, что испытывает чувство гордости и радости за Little Big, который в этом году представит Россию на песенном конкурсе.

«Я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», — сказал Орехов.

Накануне стало известно, что от России на Евровидение поедет Little Big, указал НСН. Фронтмен группы Илья Прусикин заявил, что новость о поездке коллектива в Роттердам, где пройдет международный конкурс, стала настоящей неожиданностью. При этом он заверил, что команда выступит в своей манере и «даст шоу», сообщил «Царьград».

Ранее букмекеры оценили шансы российской группы на победу в Евровидении. По их мнению, петербургский коллектив пока имеет шансы на бронзу.