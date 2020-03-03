Нацепившая платье за 50 тысяч Бузова оконфузилась с названием бренда

Москва, 3 марта. Известная российская певица Ольга Бузова заявила, что является законодателем моды в мире шоу-бизнеса. Об этом он сказала во время пресс-завтрака, устроенного на церемонии награждения наград «МУЗ-ТВ».

«В сценических нарядах я задаю тренды. Если раньше все пели в джинсах, то потом стали повторять за мной, искать яркие образы. Вот и сегодня на завтраке я в модном платье от «Вэтмэнс», — отметила девушка.

При этом Бузова сконфузилась и не смогла правильно выговорить название бренда — Vetements. Как сообщает KP.ru, платье Бузовой, которое она назвала «Вэтменс», стоит 50 тыс. рублей. Историк моды Анатоль Вовк призвал не критиковать певицу за ее ошибку, поскольку название лейбла действительно очень трудно дается для русскоязычного человека.

«С французского Vetements переводится очень просто — «вещи». Но это один из немногих брендов, у которого очень сложная для русского человека транскрипция. Многие называют фирму «ветмэн», «ветман», что, конечно, неправильно. Грубо говоря, этот бренд звучит как «ветмон», — пояснил он.

Проблема произношения кроется в том, что в русском языке нет носового произношения звука «н», которым заканчивается слово. Вовк призвал российских звезд не произносить Vetements лишний раз вслух, чтобы избежать конфуза.

Отметим, что Бузова действительно любит эффектное появление на сцене. На концертах она представала перед зрителями, выходя из гигантской раковины, выезжая на коне и даже на верблюде.