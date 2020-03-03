ФРС США экстренно снизила ключевую ставку из-за коронавируса

Вашингтон, 3 марта. Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение о снижении ключевой ставки в связи с распространением коронавируса и падением падением фондовых рынков. Об этом сообщает пресс-служба американского регулятора.

Решение было принято в ходе внеочередного заседания ФРС. Совет управляющих ФРС понизил базовую процентную ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

«Коронавирус создает растущие риски для экономической активности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что основные элементы экономики США «остаются сильными».

Стоит отметить, что в 2019 году ФРС США впервые за десять лет начала снижать базовую ставку. За минувший год ФРС трижды принимала подобное решение, каждый раз снижая базовую ставку 0,25%.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.