Новейшая система дистанционного минирования примет участие в параде 9 Мая в Москве

Москва, 3 марта. Новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) впервые примет участие в параде Победы в Москве. Системы пройдут в составе колонны военной техники по Красной площади, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В составе механизированной колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины данной системы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ отметили, что техника уже прибыла в подмосковное Алабино и примет участие в тренировках.

В инженерную систему дистанционного минирования входят боевые машины с транспортно-пусковыми контейнерами и инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных видов. Пусковые контейнеры оптимизированы для применения инженерных мин нового поколения. Также частью ИСДМ является транспортно-заряжающая машина.

Все средства системы дистанционного минирования установлены на шасси «Камаз» с бронированной кабиной и автоматизированной метеостанцией. Радиус действия ИСДМ составляет от пяти до 15 километров. Система автоматически производит залп по расчетным точкам прицеливания, регистрирует районы взрывов и передает данные выше по цепочке управления, а также транспортно-заряжающей машине.

Ранее стало известно, что в России создается новый полицейский бронеавтомобиль, в конструкции которого учтен опыт создания бронемашин «Атлет». Впервые новая техника будет показана на форуме «Армия-2020». Новая машина будет ориентирована на экспорт.