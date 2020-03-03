Роналду вылетел на Мадейру к перенесшей инсульт матери

Лиссабон, 3 марта. Нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду в срочном порядке отправился на остров Мадейра, чтобы повидать перенесшую инсульт мать.

Долорес Авейру прошлой ночью была экстренно госпитализирована. За состоянием 65-летней женщины следят медики.

Пока о случившемся известно немногое. Матери знаменитого футболиста должны провести еще одно обследование. Роналду вылетел к ней на частном самолете.

В среду «Ювентус» проведет ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом». Первая встреча закончилась вничью — команды ушли с поля со счетом 1:1.

Cristiano Ronaldo viaja para a Madeira para ver a mãe https://t.co/HGDktc2gYP — O Jogo (@ojogo) March 3, 2020

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты по итогам года. Летом 2018 года он перешел из мадридского «Реала» в итальянский чемпионат, подписав с туринским клубом «Ювентус» соглашение на четыре года.

Ранее в одном из интервью знаменитый спортсмен делился воспоминаниями об отце Жозе Динише Авейру, который страдал от алкогольной зависимости и скончался в сентябре 2005 года. Мать Роналду признавалась, что супруг почти каждый день был пьян, но «никогда не обращался плохо с детьми». Футболисту показали видео с отцом, которое он раньше никогда не видел. Роналду тогда не смог сдержать слез.