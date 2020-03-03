Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили окончательное обвинение

Москва, 3 марта. Бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову предъявлено окончательное обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия, сообщил адвокат. Окончательное обвинение было объявлено ему в СИЗО 2 Москвы. Защита уже приступила к ознакомлению с делом.

По словам Почуева, Соколов по-прежнему признает свою вину и раскаивается, указала «Вечерняя Москва».

«Я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии», — сказал адвокат Соколова.

В ноябре прошлого года в Мойке были найдены останки девушки. Позднее выяснилось, что они принадлежат 24-летней Анастасии Ещенко, напомнил «Взгляд.ру».

Соколов признался, что в ночь на 8 ноября убил аспирантку из обреза малокалиберной винтовки, расчленил ее тело и выбросил его части в Мойку.

В январе эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, установили, что Соколов был вменяем. Сейчас историк находится под стражей, следствие по его делу ведет центральный аппарат Следственного комитета России.