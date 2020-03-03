Мейхер рассказала, почему была рада порвать с группой «ВИА Гра»

Москва, 3 марта. Известная украинская певица Надежда Мейхер (Грановская) призналась, что была рада порвать с группой «ВИА Гра», в которой она выступала с начала двухтысячных. Об этом она рассказала, выступая на YouTube-шоу «Люкс ФМ».

Женщина отметила, что уход из поп-группы позволил ей построить собственную карьеру, однако она благодарна коллегам за полученный опыт. Певица также косвенно подтвердила, что продюсер группы Константин Меладзе хотел продолжить сотрудничество с артисткой и пытался всеми силами удержать эффектную брюнетку в коллективе, однако та была непреклонна.

«Мало ли чего, кто хотел», — резко отрезала Мейхер.

Певица призналась, что за годы совместной работы она так и не смогла сблизиться с другими девушками. Тем не менее она сохранила с ними дружеские отношения, и когда бывшие участницы «ВИА Гры» встречаются на светских мероприятиях, они неизменно обмениваются теплыми словами.

Мейхер также отметила, что у нее не было романа ни с певцом Валерием Меладзе, который выступал дуэтом с группой, ни с его братом — Константином. При этом Надежда подчеркнула, что совершенно об этом не жалеет.

«Они не оказывали мне знаки внимания. И не хотелось бы. Я верю в судьбу и во взаимную любовь. У меня нет потребности иметь рядом статусного человека. Для меня важно, когда отношения судьбоносные. Я — человек мистический», — пояснила она.

Отметим, что оба брата Меладзе имели отношения с бывшими участницами «ВИА Гры». Валерий женился на Альбине Джанабаевой, Константин — на Вере Брежневой. Обе в разные годы выступали в известной девичьей поп-группе.