РФ призвала ЕС объективно отреагировать на украинский законопроект «О медиа»

Москва, 3 марта. Россия рассчитывает на объективную реакцию Евросоюза на украинский законопроект «О медиа». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В МИД РФ оценили письмо спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора, направленное в ответ на запрос постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова относительно рассмотрения Верховной радой Украины проекта закона «О медиа». В письме Гилмор заявил, что якобы законопроект соответствует Директиве ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах.

«В свою очередь хотели бы подчеркнуть, что положения украинского законопроекта «О медиа» нарушают права человека, в частности, противоречат ст. 11 Хартии ЕС об основных правах», — подчеркнули в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что законопроект является примером процветающей на Украине антироссийской пропаганды. Согласно инициативе, в стране вводится полный запрет на любую информацию о России и из России, кроме негативной, отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что международные организации за последние время часто фиксировали нарушения Киевом основополагающих прав человека в сфере свободы выражения мнения и защиты прав журналистов. В том числе речь идет о внесении неугодных киевским властям журналистов в базу сайта «Миротворец».

«Вызывает недоумение такое попустительство по отношению к Украине и ее «законотворчеству». Рассчитываем на более объективную реакцию ЕС на разработку данного законопроекта», — подытожили в МИД РФ.

Ранее Украина запустила новый государственный телеканал «Дом» для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Планируется, что новый ресурс объединит украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.