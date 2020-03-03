Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс после крушения MH17

Амстердам, 3 марта. Власти Нидерландов планировали отправить войска в Донбасс после того, как в июле 2014 года на территории ДНР потерпел крушение малайзийский Boeing. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны пишет издание De Telegraf.

По словам командующего сухопутными войсками Нидерландов Мартина Вайнена, планировалось провести в Донбассе операцию с участием примерно тысячи солдат. Как пишет «ПолитРоссия», их задачей было войти в ДНР и оцепить местность ЧП, чтобы защитить улики и останки и обеспечить работу следователей на месте крушения.

Перебросить войска планировалось 23 июля, однако днем ранее власти ДНР отправили останки жертв на Украину. Операция, ради которой многих военнослужащих отозвали из заграничных миссий, была отменена. В итоге на место трагедии со стороны Амстердама отправились только 40 невооруженных полицейских.

Напомним, Boeing-777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту, — 298 человек.

По итогам расследования Международная следственная группа (JIT) постановила, что пассажирский борт был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Однако позднее из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного «Бука».

Выводы службы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы, а не подменять его «квазиследствием».