Сергей Жуков объяснил, почему Little Big запомнят все на Евровидении

Известный российский музыкант Сергей Жуков признался, что всячески поддерживает выбор группы Little Big в качестве представителя нашей страны на грядущем певческом конкурсе Евровидение-2020.

Солист поп-группы «Руки Вверх!» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как воспринял сообщение о том, кому Первый канал доверил выступать от России в Нидерландах.

«Я только могу порадоваться, и счастлив, что наконец-то [на Евровидение] поедет тот, кто хоть как-то отличается от всего того, что было до этого, — отметил певец. — И наконец-то [у всех] будут улыбки, радость и разрыв — с точки зрения энергетики. Ребята все делают мегапрофессионально».

Собеседник ФАН выразил уверенность, что выступление группы из Санкт-Петербурга на весьма популярном в Старом Свете музыкальном мероприятии будет в любом случае интересным.

«Оно точно всем запомнится, — заверил Жуков. — Мне кажется, как раз и нужно посылать [на Евровидение] именно те коллективы, которые могут принести людям больше эмоций и энергетики, а не те, кто пытается удивлять только одним вокалом».

Прогноз на выступление Little Big на сцене в голландском Роттердаме солист группы «Руки Вверх!» давать отказался, заявив, что никогда этого не делает.

«Я буду просто очень рад увидеть ребят на сцене, — сказал он. — Потому что мы очень дружны, причем и в жизни тоже. Благословляю их на рейв!»

В конце прошлого года Little Big и Сергей Жуков выпустили совместный видеоклип «Слэмятся пацаны», и на данный момент его посмотрели в YouTube более 21 550 000 раз.

Ранее своим мнением о том, что петербургский коллектив выбран участником юбилейного, 65-го по счету, вокального конкурса Евровидение (пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах), поделился известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.