Луганск, 3 марта. Боец Вооруженных сил Украины погиб при установке минных заграждений у села Троицкое в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, трагедия произошла на позициях 59-й бригады.

«По причине нарушений правил и требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства», — объяснил он.

Осадчий указал, что сапер 10-го батальона при подрыве получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом комбриг, по его словам, решил скрыть произошедшее от вышестоящего руководства, заявив о том, что боец погиб при обстреле.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

За несколько лет боевых действий погибли тысячи человек. Как сообщил бывший главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, небоевые потери украинских силовиков в Донбассе за время войны давно уже превысили боевые. Например, с 2014 года более трех тысяч силовиков скончались от болезней, более 10 тысяч человек получили травмы.