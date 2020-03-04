Депутаты и политологи разошлись во мнении о досрочных выборах в Госдуму

Политконсультанты начали продавать политикам и лоббистам семинары о стратегиях на случай досрочных выборов в Госдуму, некоторые общероссийские партии уже готовятся к авральной избирательной кампании, а телеграм-каналы один за другим публикуют противоречивые инсайды по этой громкой теме.

Корреспонденты Федерального агентства новостей проследили эволюцию сообщений о досрочных думских выборах, пообщались с депутатами и аналитиками и выяснили, какова вероятность того, что новый состав нижней палаты парламента будет сформирован уже в этом году.

Партии не спят

В Интернете, параллельно с сообщениями о возможных досрочных выборах в Госдуму и самороспуске нынешнего состава от анонимных источников, распространяется реклама семинаров для политиков и лоббистов от одного из консалтинговых агентств.

«Будут ли досрочные выборы в Госдуму?.. На какие партии делать ставку? К каким проектам присмотреться? Какую стратегию выбрать в эпоху турбулентности?» — перечисляются в анонсе темы предстоящего тренинга.

При этом потенциальная аудитория для таких занятий — несмотря на отсутствие официальных заявлений о досрочных выборах — вполне может найтись уже сейчас, по крайней мере среди политиков. Депутаты и потенциальные кандидаты не слишком уверены в реальности варианта досрочного голосования, но уже мобилизуют ресурсы — из соображений «а вдруг?» и с заделом на будущее. Напомним, что плановые выборы в Госдуму должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ближе всех к позиции низкого старта, судя по проведенному ФАН опросу, оказались представители КПРФ.

«Партия готова к тому, что в любой момент объявят внеочередные выборы. Уже сформирован пул кандидатов по 90% одномандатных округов. Итоговых решений кадровой комиссии у меня еще нет», — рассказал член президиума ЦК КПРФ, заместитель директора Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов.

Единомышленник Обухова, нынешний представитель фракции КПРФ в Думе Владимир Бортко, также заверил ФАН в том, что такая работа в партии активно ведется.

«Партия у нас не спит, а работает. Списки подготовлены, есть и люди, которые могут баллотироваться совершенно спокойно», — заявил Бортко.

Режиссер отметил, что сам он участвовать в предстоящей кампании не собирается — ни в 2021 году, ни досрочно — и сомневается, что выборы все-таки перенесут.

В выборы-2020 не верит и секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям, депутат Госдумы прошлых созывов Леонид Калашников. Однако политик убежден, что готовыми к неожиданному повороту событий нужно быть в любом случае.

«У нас в партии было совещание по этому поводу, и мы об этом говорим и знаем, что в случае чего мы должны быстро мобилизовать все ресурсы: людские, пропагандистские и так далее», — подчеркнул политик.

Удерживающие, согласно последним исследованиям ВЦИОМ, второе место в рейтинге электоральных предпочтений россиян представители ЛДПР тоже насторожены.

«Я не знаю никакой информации по поводу внеочередных выборов, но то, что ЛДПР всегда готовится к выборам в единый день голосования, — а это каждый сентябрь, — это действительно так»,— рассказал представитель фракции ЛДПР в Госдуме нынешнего созыва Василий Власов.

Самый молодой российский депутат добавил, что специального заседания по этому поводу в партии еще не было, но даже если выборы пройдут в ближайшее время, «ЛДПР будет полностью к ним готова».

Коллеги Власова по фракции подтвердили высокую степень готовности либерал-демократов.

«Притирки по линии партии уже были по поводу того, как партия видит: какие одномандатные округа и каких кандидатов. И потом мы, по сути дела, всегда находимся в стадии готовности», — заверил ФАН член Государственной думы от партии ЛДПР Александр Старовойтов.

В разговоре с корреспондентом ФАН его поддержал другой однопартиец.

«Слушайте, ЛДПР 30 лет. Мы без остановок участвуем в выборах. Они проходят каждый год осенью, а иногда еще бывают досрочные. Мы живем уже много десятилетий в процессе постоянной избирательной кампании», — подтвердил боевую готовность своей партии заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

«Справедливая Россия», согласно последним исследованиям электоральных предпочтений россиян ВЦИОМ балансирующая на грани неполучения депутатских мандатов, готовится к выборам по графику и скептически относится к информации о возможном досрочном голосовании.

«Справедливая Россия» планово готовится к выборам 2021 года. Я не понимаю, откуда эти слухи (о возможных досрочных выборах в Госдуму. — Прим. ФАН) идут. Конечно, всякие чудеса бывают, но предпосылок для этого я не вижу», — заявил первый заместитель руководителя фракции «эсеров» в нижней палате парламента Михаил Емельянов.

В «Единой России» распределения мест в ГД для нового созыва в этом году не ожидают.

«Я ничего об этом не слышал», — прокомментировал информацию о мобилизации партий в связи с возможной перспективой внеочередного голосования первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли теоретически такой вариант, депутат еще раз подчеркнул, что темы для обсуждения пока нет.

«У меня нет никакой информации по этому поводу», — констатировал Исаев.

Еще один представитель фракции единороссов обратил внимание на то, что утвердить решение о самороспуске и досрочных выборах нижней палаты парламента в любом случае должны непосредственно его участники.

«Я необходимости в переносе выборов не вижу. Если кто-то ее увидит — пусть попробует объяснить депутатам: все равно решения принимает Дума. Либо президент может ее распустить, а основания какие для роспуска?» — задается вопросом депутат ГД VI и VII созывов от «Единой России» Сергей Вострецов.

Слишком большие риски

Политологи в основном скептически восприняли подобные идеи.

«Чтобы в России состоялись досрочные парламентские выборы, кто-то должен распустить действующую Госдуму», — отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Юридической возможности самороспуска Думы на сегодняшний день не предусмотрено, напомнил политолог.

«Поправок о ее самороспуске нет. В тех поправках, которые внесены президентом ко второму чтению, подобной «опции» нет», — добавил собеседник ФАН.

Если во время второго чтения, в процессе обсуждения поправок, какое-то добавление от депутатов все-таки появится, тогда и будет смысл обсуждать это, считает Мартынов.

«Пока же обсуждать нечего. На сегодняшний день самороспуск Госдумы невозможен», — резюмировал он.

Впрочем, коллеги Мартынова все-таки допускают вероятность смещения сроков голосования за новый состав нижней палаты парламента, но при соблюдении определенных условий.

«Решение о досрочных выборах в Госдуму может быть принято в зависимости от успешности голосования по Конституции, которое станет тестом мобилизационных способностей властей. Если явка и уровень поддержки окажутся действительно высокими, то досрочные выборы могут быть назначены», — убежден руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Однако, по мнению политолога, ни одна из партий, включая «Единую Россию», сейчас не готова к выборам. Ресурсы и региональные штабы многих партий находятся в плачевном состоянии, считает Туровский.

«Ускоренный запуск выборов означает и неизбежные риски скандалов в борьбе за проходные места. Все это повысит непредсказуемость результатов даже в случае суперуспешного голосования по Конституции, — говорит эксперт. — Но если Кремль сможет управиться с предвыборной турбулентностью, то он, пользуясь слабостями партий, увереннее будет навязывать им решения по кандидатам».

В свою очередь, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков информацию о перспективе думских выборов в ближайшее время назвал «вбросами».

«Нет смысла обсуждать вбросы, «тепловые ракеты» или фантазии псевдоаналитиков. Чтобы перевести разговор в плоскость обсуждения правдоподобных сценариев такого развития событий, необходимы рационально обоснованные аргументы для мотивации лица, принимающего решение. Они не появляются из воздуха. Утечки по таким темам обязательно бы появились. И не в телеграм-каналах», — пояснил политолог.

В числе обязательных условий, при которых возможны озвученные анонимными источниками сценарии, Чеснаков назвал надежные юридические алгоритмы для досрочных выборов, а также моральную и технологическую готовность системы власти. Последняя, по мысли аналитика, еще не успеет до конца года «переварить» стресс, связанный с внесением поправок в конституцию.

Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков столь же осторожно относится к слухам о досрочных выборах.

«Разговоры об этом, на мой взгляд, — не более чем пустое сотрясание воздуха. Чем нынешнюю власть может не устраивать нынешний состав Госдумы, я плохо понимаю. Есть только одно маленькое «но»: ежели будет соответствующими людьми и структурами проведена оценка ситуации, что электоральные шансы «Единой России» будут на очередных выборах гораздо хуже, чем на досрочных, вот тогда это могло бы быть. Но пока что я поводов для подобных выводов не вижу», — отмечает политтехнолог.

Мнения экспертов на местах расходятся. Например, руководитель экспертно-консультационного совета главы Республики Крым, политолог Сергей Михеев стопроцентно убежден, что выборов не будет. А вот заместитель главы администрации Алтайского края, депутат предыдущих составов Госдумы РФ Владимир Рыжков не столь категоричен.

«В пользу досрочных выборов говорит то, что к лету 2020 года будет существенно изменена Конституция, и это может послужить предлогом для досрочных выборов. Мол, изменились полномочия всех высших органов власти, президента, Совета Федерации, Думы — и нужно избрать новую, чтобы она работала уже по новым правилам», — предполагает эксперт.

При этом Рыжков обращает внимание на организационные сложности проведения голосования по поправкам в конституцию и по новому составу Госдумы с перерывом всего в несколько месяцев. Огромная работа по возможному внесению изменений в основной закон, по мнению собеседника ФАН, завершится в лучшем случае к концу апреля.

«Если объявлять выборы в Госдуму в этом же году — вы представляете себе, какая будет нагрузка на региональные власти, на местные власти, на избиркомы? Просто чудовищная. Моя интуиция и политический опыт говорят, что вряд ли в этом году будут выборы. Потому что все-таки слишком большое перенапряжение сил», — отметил Рыжков.

Аналогичного мнения о досрочных выборах в Госдуму придерживается и руководитель Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития Владимир Волчков.

«Я думаю, что вряд ли они будут, потому что это чревато резким дисбалансом власти. В условиях, когда идут споры вокруг Конституции и по этому вопросу предусматривается некоторая перестройка государственных механизмов, правительства и так далее, — в этих условиях еще и дестабилизировать законодательную сферу, представительную сферу, чем является Государственная дума?.. Я думаю, это создает слишком большие риски», — отметил Волчков.

«Вполне реальный сценарий»?

Возможные досрочные выборы в Госдуму стали одной из самых обсуждаемых тем телеграм-каналов начиная с середины января.

15 января президент России Владимир Путин обратился с Ежегодным посланием к Федеральному собранию, где предложил несколько существенных конституционных реформ, изменяющих соотношение законодательной, исполнительной и судебной властей в государстве. Тогда же бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.

В этот же день в инсайдерском телеграм-канале «Новая искренность» появилась информация о том, что самороспуск Госдумы — «вполне реальный сценарий». Никаких доказательств и ссылок на «источники» приведено не было.

«Госдума, пока у власти там конституционное большинство, примет поправки в конституцию, сделает свое дело и сможет уйти», — сообщили авторы канала.

17 января газета «Коммерсант» заявила, что спешка с внесением поправок в конституцию может быть связана с планами Кремля добавить в нее норму о самороспуске Госдумы. Журналисты при этом ссылались на источник, близкий к администрации президента. В публикации в качестве возможного варианта развития событий рассматривалось проведение парламентских выборов раньше намеченного срока.

«Другой источник, близкий к Кремлю, утверждает, что такой вариант возможен, но многое будет зависеть от рейтингов «Единой России», — также сообщило издание.

В тот же день «Канал визионера» уверенно объявил о том, что после принятия поправок в Конституцию в мае депутаты одобрят законопроект о переносе парламентских выборов на декабрь 2020 года. По информации канала, без ссылок на какие-либо источники, нормативный акт внесет поправки в действующий Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

22 января телеграм-канал «Кремлевский мамковед» сообщил о том, что выборы предварительно намечены на сентябрь, указание об их подготовке 21 января поступило в администрацию президента и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

29 января масла в огонь подлил канал «Кремлевский безбашенник».

«Сразу четыре наших источника, независимых друг от друга (в Государственной Думе, АП и в окружении Дмитрия Медведева), сообщают, что все думские фракции готовятся к досрочным выборам в Государственную думу. Некоторые фракции уже провели внеочередные закрытые заседания», — сообщили авторы канала.

По информации неназванных источников, темами закрытых заседаний, помимо мобилизации актива, стали соответствие кандидатов новым требованиям, обозначенным президентом и председателем правительства, а также избавление кандидатов от иностранного гражданства и видов на жительства в других государствах.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал установку полной информационной тишины, но главные темы в кулуарах на Охотном Ряду сегодня — это то, что президент поручил обновить Госдуму по аналогии с правительством: содержательно, кадрово, быстро», — говорится в сообщении канала.

Впрочем, даже информация об уже состоявшихся партийных собраниях пока подтверждается лишь частично. Члены КПРФ, по словам представителя партии Леонида Калашникова, действительно собирались на совещание по поводу информации о внеочередных выборах. А вот в ЛДПР, по словам опрошенных ФАН представителей, заседаний не было, хотя депутат Александр Старовойтов заявил, что «что-то может обсуждаться высшим советом партии» и не доноситься до остального актива.

27 января сибирское информагентство «Тайга. Инфо» со ссылкой на источники в «Единой России» пишет, что регионы Сибири получили рекомендации, которые могут свидетельствовать о подготовке к досрочным выборам в Госдуму. Сообщается, что в Сибирском федеральном округе действуют рабочие группы администрации президента.

10 февраля телеграм-канал «Новая искренность» сообщил о том, что лидеры парламентских партий Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов поставили задачу сверстать предварительные списки кандидатов от партий в Госдуму до 1 марта. В ЕР определяются со своими кандидатами, консультируясь с региональными властями.

12 февраля канал «Протопроедр» анонсировал роспуск Госдумы в сентябре.

20 февраля в телеграм-канале «Кремлевская прачка» появилась информация о том, что в администрации президента обсуждается не только возможность проведения досрочных выборов в Госдуму, но и полная ротация региональных законодательных органов.

21 февраля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, несмотря на появившиеся к тому времени официальные опровержения, тоже высказался на популярную тему.

«Мнение о желательности досрочных выборов в Госдуму уже в этом году набирает за Стенкой обороты», — сообщил Венедиктов без каких-либо дополнительных пояснений и ссылок на источники.

Официальные комментарии

Уже 20 января журналисты задали вопрос о возможности досрочных выборов в Госдуму пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, однако тот отказался комментировать сообщения телеграм-каналов.

«Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — заявил тогда Песков.

21 января председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал вмешательством в суверенные дела России вбросы ряда СМИ, прежде всего Bloomberg, о досрочных выборах.

23 января Володин заявил, что тема досрочных выборов в Госдуму не обсуждается, и потребовал от Bloomberg извиниться за распространение недостоверной информации.

«Депутаты говорят о досрочных выборах после разговора с вами (журналистами. — Прим. ФАН). Первыми начали эту дискуссию представители одного зарубежного агентства. Могли бы сегодня прийти и извиниться за то, что эту тему без источника, без тех, кто мог бы взять на себя эту ответственность, в наше информационное пространство внедрили. Запустили эту ложь, она стала обрастать слухами», — посетовал Володин.

27 января Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Госдуму пройдут в 2021 году.

11 февраля политолог Алексей Чеснаков заявил:

«Нужно понимать, что заказчики информкампании против Кириенко и внутриполитического блока АП сильно рискуют. В момент, когда идет подготовка к де-факто принятию путинской Конституции, такие действия в аппаратной логике следует рассматривать как направленные лично против Путина».

Видимо, имеются ввиду «инсайды» телеграм-канала «Незыгарь» и других источников о «сносе» первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко и «провалах» АП в подготовке т. н. «трансферта».

Вместо выводов

Таким образом, некоторые из опрошенных ФАН спикеров все же допускают возможность внеочередных выборов в Госдуму — но лишь в том случае, если этого будут требовать электоральные рейтинги «Единой России» или если голосование по конституции пройдет сверхуспешно.

Однако маневр с внеочередными выборами — это слишком большой стресс для системы российской политической власти, которая, по мнению оппонентов, еще не оправилась от роспуска правительства и не успеет «переварить» принятие конституционных поправок. В целом, несмотря на превентивную «готовность» КПРФ и ЛДПР, решение о переносе выборов, по мнению большинства экспертов, вряд ли будет принято.

Ранее аналитики и политтехнологи по просьбе ФАН спрогнозировали наиболее вероятные результаты распределения думских кресел, если бы парламентские выборы прошли в этом году.