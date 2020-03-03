Верховная рада рассмотрит постановление о недоверии генпрокурору Украины

Киев, 3 марта. Проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщил украинский парламентарий Максим Бужанский.

«Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, что Рада может рассмотреть постановление 4 марта в ходе внеочередного заседания. При этом сам Рябошапка выразил сомнение в том, что депутаты Верховной рады поддержат данное постановление.