Face призвал не травить танцевавшего под крики «русские в Лондоне» сына Порошенко

Москва, 3 марта. Российский рэпер Face призвал не травить Михаила Порошенко, младшего сына бывшего президента Украины, отжигавшего на его концерте под крики «русские в Лондоне».

Хип-хоп-исполнитель записал видео, в котором подробно рассказал о случившемся. По его словам, в гримерку пришли организаторы, которые сообщили о присутствии на концерте сына экс-главы Украины Петра Порошенко.

Рэпер сообщил, что вытянул молодого человека с повязкой «то ли Face, то ли Гоша Рубчинский» из первого ряда, который сильно отрывался.

«По виду своему внешнему и тому, как он месился, он ничем абсолютно не выделялся от [обычного] на моем концерте типа», — сказал исполнитель.

Face подчеркнул, что фразу «русские в Лондоне» произнес он, а сын Порошенко ничего не кричал.

«Я ее крикнул, и я ничего такого в этом не вижу, что он находился со мной. Я ее (фразу «русские в Лондоне». — Прим. ФАН) за себя крикнул», — добавил россиянин.

По его словам, 19-молодой человек потом еще раз выскочил на сцену, прокричал ему, что он сын Порошенко, и попросил поговорить с ним после концерта. Но разговаривать с сыном бывшего украинского лидера исполнитель не стал. Рэпер уточнил, что юноша был «сильно припитый».

Ранее Порошенко, комментируя танец сына под крики «русские в Лондоне», заявил, что Михаил взрослый и вправе сам выбирать, какие мероприятия посещать.