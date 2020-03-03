Власти Марокко заявили о первом случае заражения новым типом коронавируса

Рабат, 3 марта. Власти Марокко сообщили о первом случае заражения коронавирусом нового типа, очагом распространения которого стал китайский город Ухань. Информацию об этом предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения королевства.

«Марокко объявляет о первом случае нового коронавируса, подтвержденном лабораторией Института Пастера в Марокко, у гражданина Марокко, проживающего в Италии», — передает местный телеканал 2M.

Также уточняется, что состояние пациента оценивается как стабильное, сейчас он находится на карантине, а медики проверяют людей, которые при контакте с ним могли заразиться.

Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом COVID-19, была зарегистрирована в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. В Китае число подтвержденных случаев заражения превысило отметку в 80 тысяч человек, почти три тысячи из них скончались.