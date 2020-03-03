РКН составил на BBC World News протоколы за нарушение законодательства РФ

Москва, 3 марта. Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор завершил проверку в отношении медиа-ресурсов BBC в России, в том числе канала BBC World News. В РКН выявили, что канал нарушил требования федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В отношении BBC World News составлен протокол по статье КоАП «Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации». Максимальная мера наказания по данной статье предполагает штраф в 200 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве составили второй протокол за нарушение закона «Об обязательном экземпляре документов». Канал нарушил сроки передачи обязательных экземпляров на государственное хранение в ВГТРК. Штраф за данное нарушение составляет до 20 тысяч рублей.

«Протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта», — добавили в РКН.

В декабре 2018 года Роскомнадзор объявил о начале контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории России, а также в отношении ресурсов BBC в Сети на предмет соответствия публикуемых материалов российскому законодательству. Такое решение было принято в связи с тем, что британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT нарушившим правила вещания в Соединенном Королевстве.

Федеральное агентство новостей включило BBC в Классификатор СМИ в раздел «Иностранные». Задача Классификатора СМИ – помочь российским читателям ориентироваться в информационном пространстве и понимать, какие цели преследуют те или иные издания, транслирующие антироссийские новости. Ранее ФАН представил новое издание Классификатора — улучшенное и дополненное.

Кроме того, ФАН публикует еженедельный Рейтинг антироссийских СМИ. В нем отмечаются «достижения» либеральных изданий: количество антироссийских и фейковых материалов.