Шеф-повар рассказал, чем заменить мясо во время Великого поста

Москва, 3 марта. Шеф-повар Григорий Малышев рассказал, чем заменить продукты животного происхождения во время Великого поста.

Со 2 марта по 18 апреля православным христианам следует отказаться от молочных продуктов, мяса и рыбы. Малышев сказал, что мясо можно заменить соей или протертой фасолью.

Он отметил, что сейчас пользуются популярностью фасолевые бургеры.

«Можно использовать всевозможные бобы, фасоли. Из фасоли можно делать прекрасные бургеры — это будет очень полезно и аппетитно», — подчеркнул Малышев, его слова передает «Пятый канал».

Эксперт отметил, что можно даже приготовить постные сосиски на основе гороха и свеклы. Малышев поделился простым рецептом.

Сначала отваривается горох, затем добавляется свекла, желатин, крахмал. Полученную массу нужно перемолоть и положить в форму, чтобы снова отварить.

Он призвал россиян, которые соблюдают пост, разнообразить меню грибами, овощами, спаржей. Если очень хочется молока, можно выпить соевое. Некоторым понравится соевый творог, уверен Малышев.

Он подчеркнул, что при желании можно питаться вкусно и соблюдать пост. Такое питание полезно для здоровья, поскольку дает организму передохнуть от тяжелой пищи.

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